Mehmet Koyuncu, Hamitköy’den ayrılma kararı aldı

Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy’de yeniden yapılanma ve kadro oluşturma çalışmaları çerçevesinde futbolcularıyla yaptığı görüşmelerde bazı futbolcularla anlaşamayarak yolları ayırma kararı aldı.

Anlaşamadığı futbolculardan olan ve geçtiğimiz sezon K.Kaymaklı’dan transfer edilen Mehmet Koyuncu, gelecek teklifleri değerlendirecek.

