banner913
banner932
"Polis Halk Koşusu"nun ikincisi yapıldı
10 0
Yarköy’e, Ergazi ‘Dur’ dedi
Yarköy’e, Ergazi ‘Dur’ dedi
23 0
 
Halkın Sesi Tarihe Tanıklık Ediyor: 50 Yıl Önce Bugün Ana Sayfamıza Yansıyanlar
Halkın Sesi Tarihe Tanıklık Ediyor: 50 Yıl Önce Bugün Ana Sayfamıza Yansıyanlar
27 0
Açlık sınırı 24 bin 268 TL
Açlık sınırı 24 bin 268 TL
22 0
GKK hızır gibi yetişti
GKK hızır gibi yetişti
22 0
Bir tarih daha göçtü
Bir tarih daha göçtü
37 0
6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü yapılacak
6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü yapılacak
21 0
banner1032
banner1038

BM'den iki aşamalı plan

banner1020

Birleşmiş Milletlerin, “Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Tatar’ı New York’ta bir araya getirmek” ve “ardından Crans Montana’daki gibi Kıbrıs konusunda genişletmiş bir toplantı organize etmekten” oluşan iki aşamalı planını ileriye taşımak istediği belirtildi

banner974
BM'den iki aşamalı plan
banner971
Fileleftheros gazetesi “Eylül’e Uzanan İki Aşamalı Hamleler…BM, Guterres-Tatar ve Hristodulidis Ortak Görüşmesi İçin Harekete Geçiyor, Devamında ise Genişletilmiş Konferansı Toplayacak” başlıklı haberinde, BM’nin Genel Sekreterin Kişisel Temsilcisi aracılığıyla yürütülen inisiyatifi muhafaza ederek, iki aşamalı planını hayata geçirmek istediği yer aldı.
Haberde Tatar ve Hristodulidis’in Eylül ayında New York’ta olacağı düşüncesiyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in büyük bir ihtimalle Eylül ayında, onları New York’ta bir araya getirmeyi düşündüğü kaydedildi.
Ortak görüşmenin amacının, Crans Montana’daki gibi genişletilmiş bir toplantı yapılması hususunda uzlaşmaya varmak olduğu yer alan haberde mümkünse toplantının daha erken yapılmasının talep edileceği ancak Türk tarafını buna katılmaya ikna etmenin zor olduğu da ifade edildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, ortak bir görüşme üzerinde anlaşmaya varılması hedefiyle yeni tur görüşmelerde bulunmak için muhtemelen Haziran ayının son haftasında Kıbrıs’a geleceği de haberde yer aldı.
Holguin’in görev süresinin BM Genel Sekreteri ile şekillendirdiği sonraki adımlar dışığında, üç ay daha uzatıldığını belirten gazete, Holguin’in görev süresi içerisinde ya çıkmazın aşılacağını ya da uzun çıkmazın teyit edileceğini yazdı.
Haberde BM Genel Sekreteri ve BM genel Sekreterliğinin Türk tarafının, Cumhurbaşkanı Tatar aracılığıyla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir görüşmeyi daha ret etmesinden dolayı  rahatsız göründüğünü de savundu ve bu konuda bir çabanın daha sarf edileceğini belirtti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.