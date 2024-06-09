Rum tarafında göre ara bölge mayınlardan temizlendi

Kıbrıs Rum tarafının, ara bölge içerisinin mayınlardan temizlenmesinin tamamlandığını ayrıca ara bölge içerisinde başka bir mayın tarlasının bulunmadığını düşündüğü belirtildi.

Haravgi gazetesi, resmi kaynakların Rum Haber Ajansı’na yaptıkları açıklamaya dayanarak, Kıbrıs Rum tarafının ara bölge içerisindeki mayınların temizlenmesinin tamamlandığını ve ara bölge içerisinde başka bir mayın tarlasının bulunmadığı düşüncesinde olduğunu yazdı.

Habere göre aynı kaynaklar, mayınların bulunduğu noktaların ise tehlike arz etmeyen ayrıca mayın olması gereken yerler olduğunu da ifade ettiler.

Aynı kaynaklar mayınların temizlenmesi konusunda yapılan anlaşmaya atıfta bulunarak anlaşmanın tüm mayın tarlalarının kaldırılmasıyla ilgili değil ara bölge içerisindeki mayın tarlalarının temizlenmesiyle alakalı olduğunu belirttiler.

Aynı kaynaklar ayrıca mayınların, kimsenin dikkatsizce geçmemesi için savunma amaçlı kullanılan tanksavar mayınları olduğunu da ifade ettiler.