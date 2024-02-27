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“Birincil hedefimiz, işgalin sona ermesi”

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“Birincil hedefimiz, işgalin sona ermesi”
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Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, önceki gün gerçekleştirilen bir kayıp cenaze töreninde yaptığı konuşmada Kıbrıs Rum tarafının, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın misyonunu desteklediğini ifade etti.
Kombos, kayıp yakınlarının acılarını daha erken dindiremedikleri için tüm kayıp yakınlarından özür dilediği konuşmasında; “Ülkemizin yasadışı işgalini sona erdirmek birinci hedefimizdir. Uzlaşılmış zemin üzerinde bir çözüme ulaşabilmek amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması için uygun koşulların oluşması yönünde samimiyetle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
 
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