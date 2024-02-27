Sırada keçeden ürünler var

Geleneksel ipek üretimi, Sibel Tatar öncülüğünde hayata geçen “Kozada” projesiyle yeniden canlandı. Sırada “Keçada” markasıyla keçeden ürünler var

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde Akçay’da başlatılan “İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesinin ikinci etabı, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi bünyesinde Mehmetçik’e bağlı Pamuklu köyünde hayata geçti. “Kozada” projesinin ardından, keçeden ürünler için “Keçada” projesine start verdiklerini söyleyen Sibel Tatar, bu marka altında keçeden terlik, şapka, şal gibi ürünler üretmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Sibel Tatar, ipek kozasından ürünlerin Kıbrıs Türk kültüründeki yerine işaret ederek, projenin hem unutulmaya yüz tutmuş bu üretime yeniden hayat vermek hem de kadınlara ekonomik özgürlüklerini ele alma şansı vererek güçlendirmek amaçları taşıdığını anlattı.

Münüse Ağagil’in ipekten çocuk kıyafetleri, tulumlar, yatak çarşafları, yastık kılıfları, şallar, fularlar tasarladığını kaydeden Sibel Tatar, özellikle ipek yastık kılıfı gibi ürünlerin Avrupa ve Amerika’da büyük talep gören ürünler olduğunu kaydetti.

“Yıllar önce adamız ipekten, kozadan gelir elde ediyordu, bu ürün ihraç ediliyordu. Yıllar önce hemen her evde bir tezgâh vardı.” diyen Sibel Tatar, konu gündeme gelince birçok kişinin kendilerine “Benim annem evde dokurdu benim kayınvalidem bana tüm çeyizimi kendi dokuyarak yapmıştı” dediğini belirtti.

Projenin, bu kültürün yeniden canlandırılması açısından önemli olduğunu dile getiren Tatar, “Turizm ülkesi olduğunu iddia ettiğimiz KKTC’de turizm yapabilmek için birçok materyal gerek. Bunlardan biri de kültürel ürünlerdir. Lefkaramız, Lapta işimiz var ama ipek de bunun önemli bir parçasıydı. Kıbrıs ipek böceğinden elde edilen ipek, dünyada aranan bir ürün.” şeklinde konuştu.

Ürün hazır olduktan sonra ilk olarak Havalimanı’na yerleştirme kararı aldıklarını da anlatan Sibel Tatar, “Çünkü bu hem çok değerli bir ürün hem de bu yolla yabacıların talebini görebilirdik. Ki ürün satışlara başladığı anda ilgi odağı oldu.”

Buradaki satışlardan elde edilen gelirin her ay toplanarak ürünlerin ortaya çıkmasında emeği olan kadınlara dağıtıldığını da kaydeden Sibel Tatar, ürünleri Akçay’da da satışa çıkardıklarını kaydetti.

İpek kozasından sonra keçe yapımı için harekete geçtiklerini dile getiren Sibel Tatar, “Mehmetçik’te bir hocamız ‘neden keçeden ürünler yapmıyoruz, koyunlar kuzular kırpıldıktan sonra yünleri çöpe atılıyor’ demişti. Üzerinden birkaç yıl geçti. İpek kozasından sonra bu projeyi de hayata geçirmek için Mehmetçik’i seçtik.” şeklinde konuştu.

İlk etapta elde olan yünleri keçe haline getirip boyadıklarını anlatan Sibel Tatar, satılabilir ürün yapmanın önemine işaret etti, bu bağlamda keçe terlik yapımına yönelmeye karar verdiklerini söyledi.

Ülkedeki sayılı ayakkabı ustalarından Mehmet Meta'nın kendisine ulaşıp sanat okullarında mesleki eğitim vermek istediklerini dile getiren Sibel Tatar, keçe konusu ortaya çıkınca Meta'ya ulaştığını belirtti. Böylece keçe terlik çalışmasına hız verildiğini kaydeden Sibel Tatar, üretilecek terliklerin üzerine medoş lalesi, cüce fil, cüce su aygırı gibi Kıbrıs’la ilgili motiflerin işleneceğini belirtti.

Bu yeni ürünü de “Keçada” adıyla markalaştırdıklarını anlatan Sibel Tatar, bu marka altında şapka ve şal gibi ürünleri de üretmek için harekete geçtiklerini dile getirdi.

“Şimdiki heyecanımız ekim sonu Keçada lansmanını yapıp oradan elde ettiğimiz ürünleri kış girişinde halkımıza tanıtmak.” diyen Sibel Tatar, projelerin hayata geçtiği Pamuklu köyünün turistik tesislere olan yakınlığına da dikkat çekerek, turistlerin Pamuklu’ya gidip hem tesisleri görebileceği hem de alışveriş yapabileceğine de işaret etti.

