"Bir insanın görüşmeyi istememesini anlayamıyorum”

Rum lider Hristodulidis; üçlü görüşmeyi reddeden Tatar için “Bir insanın sadece görüşmeyi istememesini anlayamıyorum” dedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis önceki gün yaptığı açıklamada

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın üçlü görüşmeyi reddetmesi konusuna değindi.

Hristodulidis; “Bir insanın görüşmeyi, sadece görüşmeyi istememesini anlayamıyorum” şeklinde konuştu.

Holguin’in davetine olumlu yanıt verdiğini ve çabaların sürdüğünü ifade eden Hristodulidis; “Bırakalım da diplomasi işini yapsın. Eğer görüşmezsek, Kıbrıs sorununun çözümü ihtimalinin var olup olmadığını nasıl anlayacağız?” şeklinde konuştu.

Rum Yönetimi'nin, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda tutum değiştirmesi konusunda AB’ye “ciddi şekilde bel bağladığı” yorumunda bulunan Rum basını, Hristodulidis’in de açıklamasında bu konuya değindiğini ve “ülkemizde barışın sağlanması çabalarında en büyük dayanağımız AB’dir” şeklinde konuştuğunu belirtti.

