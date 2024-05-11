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"40 yıllık eski siyaset, vilayetleşmeye hizmet ediyor"

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"40 yıllık eski siyaset, vilayetleşmeye hizmet ediyor"
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, 3’lü görüşmeyi “eşit uluslararası statü ve egemenliğimiz kabul edilmeden masaya oturmam” diyerek reddetmesine dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akıncı, şöyle dedi:
"Rahmetli Cumhurbaşkanı Denktaş uzun yıllar, egemenliğimiz tanınmadan görüşme yapmamayı bir siyaset olarak belirlemişti. Türkiye futbol federasyonunun bile maç yapamadığı KKTC’yi Klerides’in ve BM’nin resmen tanıması isteniyordu. Görüşmesiz geçen yıllar bir tek işe yaradı: Rumların yönetimindeki Kıbrıs Cumhuriyeti tek başına ve uluslararası hukuk açısından tüm ada adına AB üyesi oldu. Son üç yıldır 40 yıllık eski siyaset yeni diye yine piyasaya sürüldü. Bunun devamı da bir tek şeye hizmet ediyor: vilayetleşmeye.
 
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