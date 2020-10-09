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Hatay’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı

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Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına müdahale sürerken rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangın 2 apartmana, 1 restorana ve 2 araca sıçradı

Hatay’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı

 

 

Sabah saatlerinde, Belen ve İskenderun ilçeleri arasındaki Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıktı.

Foto: DHA / Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerine ulaştı.

Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Hızla ilerleyen yangın 2 apartmana, 1 restorana ve 2 araca sıçradı.

Foto: DHA / Kenti kaplayan duman nefes almayı güçleştirdi

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangına 50 arazöz, 20 su tankı, 2 uçak, 2 helikopter, 3 iş makinesi ve yaklaşık 300 personelle müdahale ediliyor.

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