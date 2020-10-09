Hatay’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı

Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına müdahale sürerken rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangın 2 apartmana, 1 restorana ve 2 araca sıçradı

Sabah saatlerinde, Belen ve İskenderun ilçeleri arasındaki Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıktı. Foto: DHA / Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Hızla ilerleyen yangın 2 apartmana, 1 restorana ve 2 araca sıçradı. Foto: DHA / Kenti kaplayan duman nefes almayı güçleştirdi Yerleşim yerlerini tehdit eden yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangına 50 arazöz, 20 su tankı, 2 uçak, 2 helikopter, 3 iş makinesi ve yaklaşık 300 personelle müdahale ediliyor.