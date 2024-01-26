“Bir anın bile boşa gitmesine izin veremeyiz”

Rum Meclis Başkanı Dimitriyu, “Kapalı Maraş’taki yasadışı müdahaleler, ara bölgenin ele geçirilmesi ve Trikomo (İskele) bölgesindeki kalkınma faaliyetleriyle etkili bir şekilde başa çıkılması, çözümle mümkündür” dedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi olarak atadığı Maria Angela Holguin Cuellar’ın yaklaşan Kıbrıs ziyaretinin, Kıbrıs sorununu siyasi gündeme taşıdığı ifade edildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorunu İçin Motorlar Isınıyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununda önümüzdeki hafta meydana gelecek gelişmelerin (UNFICYP kararı ile Holguin’ın ziyareti) Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AKPM’de yaptığı konuşmayla bağlantılı olarak, Kıbrıs sorununu iç siyasi gündemin üst sıralarına çıkmasına yardımcı olduğunu yazdı.

Rum siyasi partilerinin Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarına yer veren gazeteye göre, Rum Meclis Başkanı ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu “Tüm Kıbrıs Göçmenler Komitesi” etkinliğinde yaptığı konuşmada “kapalı bölge Maraş’taki yasadışı müdahaleler, ara bölgenin ele geçirilmesi ve Trikomo (İskele) bölgesindeki kalkınma faaliyetleriyle etkili bir şekilde başa çıkılmasının, Kıbrıs sorununa sürdürülebilir ve işler çözümle mümkün olacağı" iddiasında bulundu.

Bir anın bile boşa gitmesine izin veremeyeceklerini savunan Dimitriyu, özellikle şu an BM temsilcisinin Kıbrıs’a gelişiyle birlikte, ortak zemin bulunmasına katkıda bulunma konusundaki isteklerini ve buna hazır olduklarını ilan etmeleri gerektiğine işaret etti.

