Bir aile yok oldu

Güney Kıbrıs’ta yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden aynı aileden dört kişi sonsuzluğa uğurlandı

Güney Kıbrıs’ta yeni yılın ilk saatlerinde aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği ölümlü trafik kazasında, hayatını kaybedenler dün son yolculuklarına uğurlandı.Kaza sonucunda arabayı kullanan 27 yaşındaki Vathula Georgiyu, kardeşi 17 yaşındaki Nikolas Georgiyu, dedeleri 73 yaşındaki Nikolas Zarvu ve 74 yaşındaki büyükanneleri Evanthia Georgiyu hayatını kaybetmişti.Nene dede ve iki torunu dün defnedildi.Kazanın 47 yaşındaki bir şahsın kullandığı çift kabin aracın 27 yaşındaki 27 yaşındaki Vathula Georgiyu’nun kullandığı araçla çarpışması sonucunda meydana gelmişti.GÜNEY'DE TRAFİKTE BİR YILDA 34 ÖLÜMÖte yandan Güney Kıbrıs’ta 2023 yılında meydana gelen trafik kazalarında 34 kişi hayatını kaybetti.Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta 2023 yılında gerçekleşen trafik kazalarında toplam 34 kişinin hayatını kaybettiğini yazdılar.Gazete, 2022 yılında ise bu sayının 37 olduğunu belirtirken, trafik kazalarının sayısında bir azalma gözlemlendiğini, bunun sebebinin ise Rum polisi tarafından gerçekleştirilen rutin kontroller ve yeni trafik kameralarının yerleştirilmesi olduğunu aktardı.Rum Polisi Basın Subayı Hristos Andoniu önceki gün konuya ilişkin açıklamasında, polis tarafından Aralık ayında toplam 9 bin 600 kontrol gerçekleştirildiğini, trafik kameralarının tespit ettikleriyle birlikte toplam 42 bin trafik cezası kesildiğini ifade etti.Andoniu, 2023 yılının tamamında ise polis tarafından 189 bin, trafik kameraları tarafından ise 321 bin ceza kesildiğini de vurguladı.