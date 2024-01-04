İnsanların sağlığıyla oynanıyor

Güzelyurt’ta seracılık sektöründe iş yapan bazı kişilerin, evlerin arasında kimyasal ilaçlama yapması, tepkilere neden oldu.
İnsan sağlığını ve doğada yaşam süren tüm canlıların hayatını hiçe sayan bazı seracılar, bölge sakinlerinin tüm uyarılarına rağmen etrafta kimyasal ilaçlama yapıyor.
Mevcut seraların yanına yeni sera montajları yapan üreticilerin, ilaçlama konusundaki tartıştıkları bazı komşulara da şiddet tehdidinde bulunduğu öğrenildi.
Bölge sakinleri, Çevre Dairesi ve İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırarak arsa nitelikli arazilerde pervasızca zehir saçarak yapılan bu işlemlerin bir an önce durdurulmasını istedi.
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