banner913
banner932
İran'da kanlı saldırı
İran'da kanlı saldırı
7 0
Bedelli askerlik ücretine zam
Bedelli askerlik ücretine zam
30 0
 
TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 64,77
TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 64,77
10 0
İnsanların sağlığıyla oynanıyor
İnsanların sağlığıyla oynanıyor
16 0
Gönyeli sahasının ışıklandırılması için çalışmalar başladı
Gönyeli sahasının ışıklandırılması için çalışmalar başladı
21 0
YDÜ Eczacılık Fakültesi, ABD merkezli ACPE tarafından akredite edildi
YDÜ Eczacılık Fakültesi, ABD merkezli ACPE tarafından akredite edildi
19 0
DAÜ-SEN: “Kalbimiz ve aklımız Adıyaman’da”
DAÜ-SEN: “Kalbimiz ve aklımız Adıyaman’da”
14 0
banner996
banner985

İnsanların sağlığıyla oynanıyor

banner989

Güzelyurt’ta bazı seracılar, evlerin arasında kimyasal ilaçlama yapıyor

banner974
İnsanların sağlığıyla oynanıyor
banner971
Güzelyurt’ta seracılık sektöründe iş yapan bazı kişilerin, evlerin arasında kimyasal ilaçlama yapması, tepkilere neden oldu.
İnsan sağlığını ve doğada yaşam süren tüm canlıların hayatını hiçe sayan bazı seracılar, bölge sakinlerinin tüm uyarılarına rağmen etrafta kimyasal ilaçlama yapıyor.
Mevcut seraların yanına yeni sera montajları yapan üreticilerin, ilaçlama konusundaki tartıştıkları bazı komşulara da şiddet tehdidinde bulunduğu öğrenildi.
Bölge sakinleri, Çevre Dairesi ve İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırarak arsa nitelikli arazilerde pervasızca zehir saçarak yapılan bu işlemlerin bir an önce durdurulmasını istedi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.