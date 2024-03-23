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Beş eski başkandan binlerce Euro iade isteniyor

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Rum Sayıştaylığı, iki eski başkan ile üç eski meclis başkanının sekreter çalıştırmaları için devletten aldıkları ödeneğin büyük kısmını beyan etmediklerini ve vergisini ödemediklerini tespit etti. Bu tespitin ardından beş eski başkanın binlerce Euro’yu iade etmesi isteniyor

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Beş eski başkandan binlerce Euro iade isteniyor
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Güney Kıbrıs’ta Sayıştaylığın, Rum Yönetimi’nin iki eski başkanı ile üç eski meclis başkanının, yasa dışı olarak elde ettikleri paraları iade etmelerini talep ettiği bildirildi. 
Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Beş Eski Başkan Binlerce Euroyu İade Etmekle Yükümlü” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Sayıştaylığın Maliye Bakanlığı’a 15 Mart’ta mektup göndererek, sekreter maaşlarıyla ilgili şüpheli bir durum  olduğunu ve beş eski başkanın, sekreter çalıştırmaları için devletten aldıkları ödeneğin büyük bir kısmını beyan etmediklerinin ve vergisini ödemediklerinin tespit edildiğini ifade ettiğini yazdı. 
Gazete, Yorgos Vasiliu’nun aldığı sekreter ödeneğinin askıya alınmasının talep edildiğini ve yapılan araştırmada, sekreterin işvereninin kendisi değil, kendisine ait şirket olduğunun tespit edildiğini; Nikos Anastasiadis’in de sekreter için devletten aldığı parayla sekretere ödediği maaş arasında epey fark olduğunu kaydetti. Haberde, eski Meclis Başkanı Yannakis Omiru’nun sekreterinin hem kendisi, hem de bir akrabasının avukatlık bürosu tarafından istihdam edildiği; Marios Karoyan’ın ve Dimitris Şilluris’in de aldıkları parayla ödedikleri para arasında fark olduğu belirtildi.




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