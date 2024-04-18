Rum ordusu ve Rum Polisi, sığınmacı akışını engelleme amacıyla teknelerle Lübnan açıklarında devriyeye başladı

Rum Yönetimi, Lübnan’dan Güney Kıbrıs’a Suriyeli sığınmacı akışını, Beyrut kıyılarının 25-30 deniz mili açığına gönderdiği RMMO’ya ve Rum polisine ait iki tekne ile engellemeye başladı.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros “Lübnan Açıklarında Milli Muhafız Ordusu ve Polis Operasyonu” başlıklı haberinde RMMO ve Polis teknelerinin önceki gün sabahın erken saatlerinde, “sığınmacı akışını engelleme” kesin emri ile Beyrut kıyılarına 25-30 deniz mili mesafede, uluslararası sularda konuşlandığını yazdı.

Gazetenin “benzeri görülmemiş operasyon” vurgusuyla aktardığı habere göre, Rum yetkili bakanlıklarının ve makamlarının RMMO ve Rum polisi ile koordinasyonuyla salı sabahı sat 03.00 sularında başlayan operasyona, RMMO’nun 18 mürettebatı ile “Alasia” isimli genel destek gemisi ve Liman ve Deniz Polisi’nin 20 mürettebatı olan “Thiseas” isimli devriye gemisi katılıyor.

Alasias ve Thiseas’ın dönüşümlü olarak başka teknelerle değiştirileceği kaydedilen haberde, görevlendirilen personelin de seyir halindeyken yönetilmesi gereken görevleri yerine getirebilecek eğitim ve donanımda kişiler olduğu belirtildi.

Gazete aktardığı bilgilerin hiçbir resmi makam tarafından doğrulanmadığını, Rum Polis Basın Subayı Hristos Andreu’nun ise “bu aşamada, sığınmacılar konusunda alınan kararın uygulanmaya çalışıldığını söyleyebilirim, daha fazlasını söyleyemem.” dediğini aktardı.

Sigmalive, RMMO-Liman ve Deniz Polisi ortak operasyonunun devam ettiğini, Liman Polisine ait “Evagoras” ve “Posidonas” isimli iki teknenin gece yakıt ikmali için dönen “Thiseas”ın yerine geçtiğini ve Thiseas’ın ikmal yaptıktan sonra saat 11.00’de yeniden denize açıldığını kaydetti.

Habere göre, ortak operasyon çerçevesinde Güney Kıbrıs’a doğru seyreden 5 sığınmacı teknesine müdahale edildi. Teknelerden ikisinin Lübnan’a döneceğini bildirmesine karşın biraz geri gittikten sonra durduğu, bu nedenle 5 sığınmacı teknesinin halen Güney Kıbrıs açıklarında bulunduğu bildirildi.

