En fazla çöp toplayanlar ödüllendirilecek

Çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacı ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde mayıs ayı boyunca “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu” organize ediliyor.

Çevre Dairesi ve Gençlik Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek çöp toplama maratonu, her cumartesi günü farklı ilçelerde organize edilecek.

Etkinlikler, 4 Mayıs’ta Girne’de, 11 Mayıs’ta Lefkoşa’da, 18 Mayıs’ta Mağusa’da ve 25 Mayıs’ta Güzelyurt-Lefke bölgelerinde yer alacak.

Yapılacak etkinliklerde, “en fazla çöp toplayan” birinci ve ikinci ekip, “en fazla geri dönüştürülebilen çöp toplayan” ve “en fazla cam toplayan” ekipler ödüllendirilecek.

Çevre kirliliğiyle mücadelede bir araya gelinmesi ve ülkede çevre temizliğini teşvik hedefiyle düzenlenen etkinlikte verilecek toplamda 40 bin TL’lik ödül, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Girne Antik Liman’da yapılacak ödül töreni ile sahiplerine verilecek.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nda etkinliğe ilişkin basın toplantısı düzenlenerek, 4’lü ekipler halinde yapılacak başvuruların, Gençlik Federasyonu’na ait sosyal medya hesaplarından yapılabileceği, başvuruların başladığı duyuruldu.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılımıyla yapılan basın toplantısında, Çevre Dairesi çalışanları ve Gençlik Federasyonu temsilcileri yer aldı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, burada yaptığı konuşmada, çevre gibi önemli bir konuya gençlerin gösterdiği hassasiyet ve önem için teşekkürlerini ileterek, Bakanlık olarak çevre temizliğinin sağlanması ve bilincin artması için yoğun çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Ataoğlu, Çevre Dairesi tarafından her hafta sivil toplum ve yerel yönetimlerle yapılan çalışmalar ve ders müfredatlarına çevre dersinin konulmasıyla çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren aşılanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi vererek, tek kullanımlık ürünler ve poşetlere ilişkin stokların tüketilmesi amacıyla tanınan sürenin ardından bu ürünlerin tamamen yasaklanacağını belirtti.

Amaçlarının bugün gençlerle birlikte başlatılan bu projeyle sınırlı kalmamak ve bunu düzenli hale getirmek olduğunu söyleyen Bakan Ataoğlu, bu projenin bir örnek oluşturması temennisinde bulundu.

Bakan Ataoğlu, 5 Haziran’ın sadece sembolik bir gün olarak kutlanması dileklerini de paylaşarak, bir ada ülkesi olarak turizmin ve çevre temizliğinin öneminin altını çizdi.

Proje hakkında bilgiler paylaşan Gençlik Federasyonu Başkanı Mustafa Özbilgehan da Gençlik Federasyonu’nu oluşturan derneklerin yaptığı projelerde çevrenin her zaman ön planda olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda hem çevreden hem de gençlikten sorumlu olan bakanlıkla iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti getiren Özbilgehan, etkinliğin en büyük amacının bir araya gelinerek, eğlenceli bir şekilde çöp toplanılması ve bu sayede çevre bilincinin, geri dönüşüm farkındalığının ve toplumsal duyarlılığının artırılması olduğunu belirtti.

Özbilgehan, şenlik havasında geçecek bu etkinliğe katılım çağrısında bulundu.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç da, kısa bir konuşma yaparak, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

Anlamlı bir etkinlik için bir araya gelindiğini ifade eden Aktunç, Gençlik Federasyonu’nun lansmanına katıldığında gençlerin fikirlerini öğrenme fırsatı bulduğunu söyleyerek, bu fikirlerden birini Bakanlık nezdinde gerçekleştiriyor olmanın verdiği mutluluğu paylaştı.

Çevre farkındalığının önemine değinen Aktunç, etkinliğe katılım temennisinde bulundu.