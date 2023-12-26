Başpiskopos’tan KKTC’deki otellere giden Rumlara tepki

Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, yayımladığı Noel mesajında, Kıbrıs sorunundan bahsetti.
Kıbrıs sorununda yeni bir yol izleme, hedeflerin ve isteklerin yeniden belirlenmesinden söz eden Başpiskopos Yeorgios, Türk tarafının taleplerine göre müzakerelere başlamanın oldukça tehlikeli olduğunu savunarak bunun Güney Kıbrıs’ı uluslararası toplum önünde ortada bırakacağını söyledi.
Yeorgios mesajında ayrıca KKTC’ye giderek otellerde kalan, KKTC Havalimanı’nı kullanan Kıbrıslı Rumları da “işgali desteklemekle” eleştirdi
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