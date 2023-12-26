Manastır Dipkarpaz yolu yenileniyor

Blu Sea Otel yanından başlayıp, Apostolos Andreas Manastırı’na kadar olan 25 kilometrelik yol 6 metre olarak yenilenecek. İkişer metrelik bisiklet ve yürüyüş yoluyla birlikte yol genişliği 10 metreye ulaşacak

KKTC Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü kapsamında olan, ancak malzeme temini konusunda sıkıntı nedeniyle yapımına başlanamayan Manastır Dipkarpaz yoluyla ilgili adım atıldı.

Finansmanı Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanan yolun yapımında kullanılacak malzeme tedariki ile ilgili sorun aşıldı.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun inisiyatifiyle yol yapımında kullanılacak malzeme ile ilgili 12 yer saptandı. Bu yerlerden uygun olan 3 tanesi seçilecek ve bir hafta içerisinde ruhsatlandırılacak. Ardından en kısa sürede yolun yapımına başlanacak.

Blu Sea Otel yanından başlayıp, Apostolos Andreas Manastırı’na kadar olan 25 kilometrelik yol 6 metre olarak yenilenecek. İkişer metrelik bisiklet ve yürüyüş yoluyla birlikte yol genişliği 10 metreye ulaşacak.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Karayolları Dairesi, Türkiye Karayolları Koordinatörlüğü ve ilgili dairelerin yetkilileri, yol güzergahında dün inceleme yaptı.

İnceleme sırasında açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yolun yenileme çalışmasında kullanılacak malzeme alımı konusunda Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun talimatıyla 3 tane yer tespit edileceğini ve bu hafta içerisinde ruhsatlandırma yapıldıktan sonra çok kısa sürede yolun yapımına başlanacağını belirtti.

Arıklı yolun daha önce Türkiye tarafından ihale edildiğini, KKTC alt yapı için kullanılacak malzemeyi temin edemediği için yolun yapımının geciktiğini belirterek “Çevre Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi Eski Eserler Dairesi şimdiye kadar malzeme alımında sıkıntı çıkarıyorlardı ancak Sayın Bakan’ın inisiyatif üstlenmesiyle konu çözülmüş oldu. Son derece mutluyuz artık önümüzde bir engel kalmadı. İlgili firma en kısa sürede yol çalışmalarına başlayacak” dedi.

Yolun yapımını uzun zamandır beklediklerini söyleyen Ataoğlu, uzun çalışma sonrasında Çevre Dairesi, Eski Eserler Dairesi ve Jeoloji Dairesi’nin Karayolları’yla ortak çalışması sonucunda yol genişliğinin yürüyüş ve bisiklet yollarıyla birlikte 10 metreye çıkartıldığını ifade etti.

Ataoğlu yolun yenilenmesinin turizme çok büyük katkısı olacağını, özellikle Apostolos Andreas’a yapılan ziyaretlerde otobüslerin gidip gelişlerinde yolun bozuk ve dar olmasıyla ilgili bir çok şikayet aldıklarını belirterek, yapacakları 10 metre genişliğindeki yolun daha rahat seyahat imkanı sağlayacağını ve daha çok turistin bölgeye gideceğini kaydetti. Ataoğlu Apostolos Andreas Manastırı meydanının projelendirildiğini ve yakın zamanda Belediye ile iş birliğinde orasının kazandırılmasının önemli olduğunu, ayrıca bölgedeki “hür eşekler” ile ilgili ciddi sıkıntı ve şikayetler olduğunu, söz konusu eşeklerin toplanarak kapalı alana alınması konusunda Belediye ve Taşkent Doğa Parkı ile iş birliği yapacaklarını söyledi.

Yenierenköy Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da Karpaz’ın önemini vurgulayarak, bölgeye binlerce turist geldiğini ancak yolların “köstebek yuvasına” döndüğünü söyledi.

“Bisikletle bile gitmek sıkıntı yaratıyor” diyen Bakırcı, yolun yapımının turizm ve bölge insanına katkısı ve ülke imajı açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

