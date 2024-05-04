Gençler Birliği zorlanmadı

Yer: Güzelyurt Spor Salonu
Hakemler: Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz, Ali Kozok
BÜY: Sabri (2), Yılmaz (4), Umut (3), Emre (11), Ahmet (2), Ebrahimi, Hakan, Tunç (3), Osman, Uche (12), Arife (11), Mustafa
Caesar L. Gençler Birliği: Yusuf (6), Hasan Kasap (Aykut (5), Ulaş, Atilla (16), Hasan Debeş, Mert (Tolga, Halil (7), Can (Price (6) 1.periyot: 8-20
İlk yarı: 24-41
Üçüncü periyot:: 32-53
Extend Erkekler Ligi’nde Güzelyurt Spor Salonu’nda oynan maçta Caesar Larnaka Gençler Birliği, Baf Ülkü Yurdu’nu 64-48 mağlup etti. İskele temsilcisi baştan sona üstün oynadığı maçta ilk devreyi 41-24 maçı da 64-28 kazanarak ligde üçüncü galibiyetini aldı.
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