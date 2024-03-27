“B planı başarılı olamayacak”

Avrupa Komisyonu Üyesi Margaritis Schinas, Kıbrıs sorununda B planının başarılı olamayacağını ve adanın BM kararları ile Uluslararası Hukuk ilkeleri zemininde yeniden birleşmesi için çalıştıklarını vurguladı

Avrupa Yaşam Tarzının Teşvikinden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Margaritis Schinas, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesindeki tek yolun, mevcut prosedür olduğunu söyledi.

Politis gazetesine röportaj veren Schinas, Kıbrıs sorununda B planının başarılı olamayacağını ve adanın BM kararları ile Uluslararası Hukuk ilkeleri zemininde yeniden birleşmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Habere göre Schinas, Avrupa Komisyonu’nun her zaman, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlayacak her prosedüre olumlu ve yapıcı şekilde yaklaştığını belirterek, Kıbrıs yeniden birleştiği zaman, ilk günden Euro Bölgesi ve AB üyesi olması gerekeceğini ifade etti.

Schinas, röportajında sığınmacılarla ilgili görüşlerini de paylaşarak, Güney Kıbrıs’ın sığınmacılar nedeniyle gördüğü baskının nispeten azaldığını ve Avrupa’nın da yardımıyla, sığınmacı akışında yüzde 50’lik azalma ve sığınmacıların ülkelerine iade edilmesinde yüzde 60’lık artış kaydedildiğini söyledi.

Bunun büyük bir başarı olduğuna işaret eden Schinas, Yeşil Hat üzerinden sığınmacı geçişlerinin de engellendiğini ve bunun da, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye yaptığı baskılar sayesinde gerçekleştiğini savundu.

