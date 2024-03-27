“1821 öğretilerinin izindeyiz”

Yunanistan Bağımsızlık Günü önceki gün, Güney Kıbrıs’taki tüm ilçelerde düzenlenen törenlerle kutlandı.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, kutlamalar çerçevesinde önceki sabah saat 10.00’da, Faneromeni Kilisesi’nde, Başpiskopos Yeorgios tarafından yönetilen ayin yapıldığını ve ayine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun katıldığını yazdı.
Gazete, ayinin ardından Yunanistan Büyükelçiliği önünde resmigeçit yapıldığını ve 12.30’da da Yunanistan Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendiğini kaydetti.
Öte yandan Alithia gazetesi ise, Hristodulidis’in törende yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutlayarak, “Türk işgalinden bu yana 50 sene geçtiğini” ve 1821 mücadelesinin “sabır, birlik ve net hedefler” mesajı verdiğini söylediğini yazdı.
Hristodulidis, hedeflerinin gayet açık olduğunu ve hiçbir şüphe kaldırmadığını belirterek, çaba göstermeye devam edeceklerini kaydetti.
Gazete, Meclis Başkanı Dimitriu’nun konuşmasında ise ülkenin bağımsızlığına kavuşması için 1821 öğretilerinin izinde gideceklerini söylediğini yazdı.
Habere göre Dimitriu, önceki günkü törenlerin kendilerine neleri başarabileceklerini anımsattığına işaret etti.
YUNANİSTAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ NEDİR?
Yunanistan Bağımsızlık Günü, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunan diasporası tarafından her yıl 25 Mart'ta 1821 Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın başlangıcının kutlanmasıdır.
Yunanistan Bağımsızlık Günü, 25 Mart’ta kutlanılır ve Yunan halkının Osmanlı İmparatorluğu’na karşı 1821-1830 yılları arasında yürüttükleri ve bağımsız devletin kurulması ile sonuçlanan başarılı mücadelesinin başlangıç gününü temsil eder. Milli bir bayram olmasının yanı sıra, ayrıca dini açıdan Müjde Günü olarak da kutlanılıyor.
Tarihin önemine işaret eden bir gerçek, bu günün Güney Kıbrıs'ın resmi tatillerinden biri olmasıdır.
Tatil, Yunan halkının Osmanlı hakimiyetinden kurtuluş mücadelesinde zaferi ve Yunanistan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle ilgilidir. 1838'den beri kutlanmaktadır.
Bu tatilin tarihi, Yunan halkının bağımsızlığı için mücadele yoluna çıktığı 19. yüzyıla dayanmaktadır. 25 Mart 1821'de Yunan isyancıları Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bağımsızlık mücadelesine başladılar. Bu, bağımsız bir devletin kurulmasına yol açan sekiz yıllık Yunan Devrimi'nin başlangıcı oldu.
YUNANİSTAN'DA NASIL KUTLANIR
Yunanistan'ın Bağımsızlık Günü, ülke genelinde resmi etkinlikler ve kutlamalarla kutlanmaktadır. Yunanistan'ın tüm şehirlerinde ve köylerinde geçit törenleri, havai fişekler ve törenler düzenlenmektedir. Tüm sokaklar devlet bayraklarıyla süslenirken, insanlar ulusal kıyafetler giymektedir.
Bağımsızlık Günü özellikle Atina'da, Yunanistan'ın başkentinde coşkulu bir şekilde kutlanmaktadır. Burada askeri birlikler, müzik grupları ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla büyük geçit törenleri düzenlenmektedir.
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