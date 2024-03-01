Avrupa Yatırım Bankası “Great Sea” projesini finanse etmeyecek

Norveç Şirketi DNV’ye projenin jeostratejik ve jeopolitik araştırma yaptıran Rum yönetimi ekonomik sürdürülebilirlik araştırması için TAQA ile iş birliği yapacak

Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ve İsrail ile deniz altı kablo sistemi ile elektrik bağlantısı projesinin ekonomik sürdürülebilirliğini değerlendiren Avrupa Yatırım Bankası’nın, 2 milyar euroluk projeye finans sağlamayı reddettiği belirtildi.

Rum yönetiminin, projeye katılma konusunda nihai kararını vermek için yeni bir ekonomik sürdürülebilirlik ve menfaat çalışması yaptırmak üzere Abu Dabi devlet yatırım fonu TAQA ile iş birliği yapacağı bildirildi.

Fileleftheros’un “Bağlantı TAQA’nın Işığıyla” başlıklı haberine göre, Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Kiriakos Kakuris dün, 2 milyar euroluk “Great Sea” ile ilgili olumsuz değerlendirmelerini ve birkaç ay önce görüşlerini Enerji ve Maliye bakanlıklarına ilettiklerini açıkladı. Kakuris, Banka olarak, projeyi yeniden değerlendirebilmeleri için Rum yönetiminin yeni bir başvuru yapması gerektiğini ancak şu anda önlerinde böyle bir başvuru olmadığını belirtti.

Rum yönetimi, eski adı “EuroAsia Interconnector” olan ve yükleniciliğini kısa süre önce Yunanistan Bağımsız Elektrik Nakil Operatörü'nün (ADMİE) almasıyla adı “Great Sea Interconnector” olarak değişen Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasında deniz altı kablo sistemi ile elektrik bağlantısı projesine katılma konusunda nihai kararını vermeye çalışıyor.

Rum yönetimi bu maksatla daha önce Norveç şirketi DNV’ye sürdürülebilirlik araştırması yaptırdı ancak Norveç şirketi araştırmasında ağırlıklı olarak bağlantının jeostratejik ve jeopolitik değeri üzerinde durdu. Great Sea Interconnector şirketine sermaye ortağı olmak isteğini beyan eden BAE devlet yatırım fonu TAQA’nın halen ekonomik sürdürülebilirlik araştırması yürüttüğü ve bunun için Rum yönetimi ile resmi anlaşma yapacağı kaydedildi.

