Limasol'da film gibi soygun

Limasol’da çarşamba gecesi, Rusça konuşan maskeli dört şahıs tarafından 20 bin euroluk soygun gerçekleştirildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, maskeli şahısların 30 kadar Rus’un bulunduğu bir tavernaya giderek ellerindeki silahları gösterip herkese yere yatmasını söylediğini, yere yatan kişilerin ellerini kabloyla bağladıklarını, ardından da pahalı kol saatlerini, mücevherlerini, cep telefonlarını, araba anahtarlarını ve paralarını çalarak kaçtıklarını yazdı.

Gazete, olay yerindeki şahısların polise verdikleri ifadelerde, “film gibi soygunu” gerçekleştirenlerin Rusça konuştuğunu söylediklerini ve soyguncuların, polise hemen haber verilmemesi için cep telefonlarını aldığını, daha sonra da bu telefonları olay mahallinden birkaç yüz metre uzağa attığını kaydetti.

Haberde, söz konusu tavernada poker turnuvası düzenlendiği ve soyguncuların muhtemelen bunu önceden bildiği; o yüzden soygunu burada gerçekleştirdiği belirtildi.