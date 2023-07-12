banner913
banner932
Meteoroloji Mühendisleri Odası, yeni Ercan'da can güvenliğinden endişeli
Meteoroloji Mühendisleri Odası, yeni Ercan'da can güvenliğinden endişeli
30 0
Hasan Erkek’in “Oyunları Sanat Yapanlar” kitabı çıktı
Hasan Erkek’in “Oyunları Sanat Yapanlar” kitabı çıktı
13 0
 
Avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırı
Avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırı
60 0
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
67 0
AB, itaatsizliği teşvik eden sosyal medya ağlarına yaptırım yapacak
AB, itaatsizliği teşvik eden sosyal medya ağlarına yaptırım yapacak
31 0
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
30 0
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
2.7B 0
banner964

Avrupa'nın en büyük hotel casinosu Limasol'da açıldı

banner476

banner825
Avrupa'nın en büyük hotel casinosu Limasol'da açıldı
banner960
Limasol’da inşa edilen 14 katlı “City of Dreams Mediterranean casino-resort hotel” dün resmen açıldı.
Politis ve diğer gazeteler; 500 odası, tasarım mağazaları, spor tesisleri, amfitiyatrosu, yürüyüş parkı, konferans, sergi ve şans oyunu salonları, tematik mimarisi ve lokantaları bulunan kumarhane-resort otelin 600 milyon Euro’ya mal olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ta ilk, Avrupa’nın en büyüğü olduğu kaydedilen “City of Dreams Mediterranean’ın Güney Kıbrıs’ı yılın tüm zamanlarında tatil yapılabilecek yüksek kaliteli turizm destinasyonu, konferans bölgedeki referans noktası haline getirmeyi ve aralarında Rumların da bulunacağı yüzlerce istihdam yaratarak, Rum ekonomisini sürdürülebilir kalkındırmayı hedeflediği belirtildi.
Fileleftheros haberi “Akdeniz’in Elması Kapılarını Açtı” başlığıyla aktardı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.