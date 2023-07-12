Avrupa'nın en büyük hotel casinosu Limasol'da açıldı

Limasol’da inşa edilen 14 katlı “City of Dreams Mediterranean casino-resort hotel” dün resmen açıldı.Politis ve diğer gazeteler; 500 odası, tasarım mağazaları, spor tesisleri, amfitiyatrosu, yürüyüş parkı, konferans, sergi ve şans oyunu salonları, tematik mimarisi ve lokantaları bulunan kumarhane-resort otelin 600 milyon Euro’ya mal olduğunu yazdı.Güney Kıbrıs’ta ilk, Avrupa’nın en büyüğü olduğu kaydedilen “City of Dreams Mediterranean’ın Güney Kıbrıs’ı yılın tüm zamanlarında tatil yapılabilecek yüksek kaliteli turizm destinasyonu, konferans bölgedeki referans noktası haline getirmeyi ve aralarında Rumların da bulunacağı yüzlerce istihdam yaratarak, Rum ekonomisini sürdürülebilir kalkındırmayı hedeflediği belirtildi.Fileleftheros haberi “Akdeniz’in Elması Kapılarını Açtı” başlığıyla aktardı.