Asya’ya saldırıda ırkçılık suçu getirilmeyecek

25 yaşındaki Kıbrıslı Türk Asya Karaali’nin, Ay. Napa ’da Kıbrıslı Rumlar tarafından darp edilmesiyle ilgili davaya ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele yasasından kaynaklanan hiçbir suçun dâhil edilmeyeceği öğrenildi

Asya Karaali isimli 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç kızın, geçen Cumartesi sabaha yakın Ay. Napa ’da Kıbrıslı Rumlar tarafından darp edilmesinin yankıları iki tarafta da sürerken, Rum polisinin Paralimni’de bulunan “Mağusa Kaza Mahkemesi"nde olayla ilgili iki dava dosyalamaya hazırlandığı haber verildi.

“Kıbrıslı Türk’ün Davası Adalete Teslim” başlığıyla yer verdiği haberinde, ilk davanın, 25 yaşındaki kıza saldırıda bulunma ve ağır bedensel zarar verme şüphesiyle tutuklanan 22 ve 30 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Rum’la alakalı olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, söz konusu kişilerin “Mağusa Kaza Mahkemesi” tarafından 4 gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini ve gözaltı kararın dün sona ereceğini anımsattı.

Gazete, polisin araştırmalarından Kıbrıslı Türk genç kız aleyhinde ırkçı güdüler ortaya çıkmadığını, dolayısıyla dava dosyasına ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının belirli biçimleriyle mücadele yasasından kaynaklanan hiçbir suçun dâhil edilmesinin beklenmediğini belirtti.

İddianamenin, davayla ilgili bütün unsurların incelenmesinin akabinde, Hukuk Dairesi'nin vereceği direktiflerin ardından hazırlanacağını yazan gazete, önceki gün akşamüzerine kadar olaya karıştığı düşünülen üçüncü Kıbrıslı Rum’un ise tespit edilemediğini belirtti.

Gazete, olayla ilgisi olduğu düşünülen üçüncü kişinin tespit edilmemesine rağmen, davanın mahkemeye intikal edeceğini çünkü üçüncü kişinin, olaya, geriye kalan iki kişiyle aynı şekilde müdahil olduğunun görülmediğini belirtti.

Açılacak ikinci davanın ise, geçen Salı günü ortaya çıkan videoda görüldüğü üzere arabasından saldırı aleti çıkaran Kıbrıslı Türk’le alakalı olduğu ifade edildi.

Gazete tasarrufunda saldırı aleti bulundurmak suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Kıbrıslı Türk’ün tespit edildiğini, tasarrufunda sopa olduğunu kabul ettiğini aynı zamanda bunu polise teslim ettiğini de belirtti.

Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Kıbrıslı Türk genç kıza saldırı olayıyla ilgili tutuklanan Kıbrıslı Rumların şüpheli konumundan sanık konumuna geçeceği çünkü polisin soruşturmayı tamamladığı belirtildi.

Kıbrıslı Rumların karşı karşıya kalacağı suçlamaların, saldırı ve bedensel zarar vermekle sınırlı kalacağının tahmin edildiğini yazan gazete, söz konusu kişiler aleyhinde ırkçı bir temele sahip bir iddianamenin kanıtlanmasının zor olarak addedildiğini belirtti.

