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Ara bölgedeki dikenli teller kaldırılmıyor

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Ara bölgedeki dikenli teller kaldırılmıyor
Ara bölgedeki dikenli tellerin, bölge sakinlerinin tüm itirazlarına ve protestolarına rağmen kaldırılmadığı bildirildi.
Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, Anastasiadis Hükümeti döneminde mülteci akışının önüne geçilmesi için alınan tedbirlerden biri olarak ara bölgeye çekilen dikenli tellerin, bölgede ikamet eden 35 aile ile çok sayıda çiftçiyi olumsuz etkilediğini yazdı.
Gazeteye göre bölge sakinleri, bu tellerin amaca hizmet etmediğini ve mülteci akışının önüne geçemediğini ifade ederek, tellerin bir an önce sökülmesi gerektiğini söyledi.
Dikenli tellerden, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Barış Gücü (UNFICYP) ile ilgili son raporunda bahsedildiğini de anımsatan gazete,  UNFICYP’in bu konudaki protestolarının sürdüğünü yazdı.
Gazete, “Dikenli Tel Karşıtı İnisiyatif” grubunu temsilen konuyla ilgili açıklama yapan Afroditi Lugru, Guterres’in raporunun dikenli tellerin kaldırılması konusunda Güney Kıbrıs’a yönelik baskı unsuru olduğunu ve yeni İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu’dan bu konuyla ilgili fikrini duymak istediklerini söylediğini kaydetti.
 
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