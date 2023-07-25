Can Güvenliği Nerede?

Mağusa dün sabah patlamayla sarsıldı. Sakarya bölgesinde Döveç İnşaat’a ait Terrace Park adlı apartmanın 8’inci katındaki dairede saat 01.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çıkan yangında daire içinde alevler arasında kalan 33 yaşındaki Şeref Uygun, sekizinci kattan aşağıya atlayarak hayatını kaybetti

Gazimağusa'da sabahın ilk saatlerinde bir apartman dairesinde nedeni henüz tespit edilemeyen bir patlama meydana geldi.Patlamadan sonra çıkan yangın sonrası binadan atlayarak kurtulmaya çalışan 33 yaşındaki Şeref Uygun yaşamını yitirdi.Olay, saat 01.30 sıralarında, Gazimağusa Sakarya Bölgesinde, Zafer Muharrem Sokak üzerinde bulunan Döveç İnşaat’a ait Terrace Apartman’ın sekizinci katında 89 numaralı dairede meydana geldi.Söz konusu dairede henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı önce patlama, ardından da yangın meydana geldi. Yangın sırasında, dairede alevler arasında kalan 33 yaşındaki Şeref Uygun, yangından dolayı sekizinci kattan aşağıya atlayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından bina tahliye edildi.Patlamanın etkisiyle daire içerisindeki tüm eşyalar yanarak kül oldu.Meydana gelen patlama nedeniyle, yan apartman ve çevredeki araçlar zarar gördü. Bazı araçların ve komşu apartmanların camları patladı, etrafa çok sayıda eşya yayıldı. Belediye ekipleri patlamanın yaşandığı evden dışarıya savrulan eşyaların temizliğini yaptı.Öte yandan patlama sesi Mağusa’nın birçok bölgesinden duyuldu.Terrace Park sakinleri korku ve panik içinde apartmandan dışarı çıktı.Kimisi aracında, birçoğu da komşu apartmanların araç park yerinde sabahladı.Meydana gelen şiddetli patlama ve çıkan yangından kaçmak isterken binadan düşen Şeref Uygun’a mezar olan Gazimağusa'daki Terrace Apartmanı’nda yaşayan vatandaşlardan Ramazan Canlı isimli vatandaş, art arda iki kez şiddetli bir patlama sesi duyduğunu ve büyük bir sarsıntı yaşadıklarını kaydetti. Patlama sesini “Korkunç” olarak niteleyen Ramazan Canlı, “sanki bomba patladı” diyerek yaşanılanları özetledi.Karşı apartmanda yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir kadın şahıs ise, konu dairenin televizyonunun ateş aldığı sırada, ölen şahsın balkonda olduğunu ve panik içerisinde dairesine girip çıktıktan sonra, 2’inci patlamada balkonundan savrulduğu belirtti.13 katlı Terrace Park’ta kaçış merdiveni olmadığı dikkat çekti. Çoğu yabancı uyruklu kiracı ve mülk sahipleri, apartmanda kaçış merdiveni olmamasına tepki gösterdiGazimağusa Sakarya Mahallesi’nde sabaha karşı Terrace Park’ta meydana gelen patlamada sokağa taşan apartman sakinleri isyan etti.Çoğu yabancı uyruklu kiracı ve mülk sahiplerinin yaşadığı korku gözlerinden okunurken apartmanın sahibi Döveç İnşaata büyük tepki gösterdi.Apartman sakinleri uzun zamandır apartmanda kiracıların da ciddi huzursuzluk yarattığını kimsenin ilgilenmediğini söyledi.Patlama sonrası can havliyle sokağa kaçtıklarını anlatan apartman sakinleri, “Apartmanda kaçış merdiveni yok. Bu oldukça üzücü apartmanda resepsiyonda çalışan personel 17.00’ye kadar burada sonra buranın girişi çıkışı Allaha emanet.” dedi.13 katlı apartmanda yangın merdiveni olmaması dikkat çekerken, patlama sonrası itfaiye ekipleri birçok kişiyi araçlarının yangın merdivenleri ile tahliye etti.Apartman sakinleri sokakta olduklarını ifade ederek, inşaat sahibi ve yetkilileri tarafından aranmadıklarına sitem etti.Yaşanan patlama, 140 bin Sterlinden satılan Terrace Apartmanı’ndaki daireler ve ülkemizdeki çok katlı yapıların güvenliğini bir kez daha sorgulattıDöveç İnşaat firmasına ait Mağusa’daki Terrace Apartmanı’nın 8’nci katında yaşanan patlama ve yangın olayı ülkemizdeki çok katlı yapıların da güvenliğini bir kez daha sorgulattı.Patlama nedeniyle apartmanın duvarlarının çökmesi binanın yapı kalitesini sorgulatırken, binada yangın güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin olmadığı da dikkatlerden kaçmadı.Yangın merdiveni ve yangın söndürme altyapısı eksik binaya nasıl izin verildiği de sorgulanıyor.Mağusa’nın en işlek caddesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği Döveç İnşaata ait apartman 2019 yılında ‘Kalite ödülü’ aldığı öğrenildi.Polis binanın yapımı ile ilgili de soruşturma başlatırken, Terrace Apartman ’da toplam 102 adet rezidans yer alıyor.Terrace Apartman’ındaki daireler 140 bin Sterlinden satışa sunuluyor.Patlama sonrası diğer dairelerde de ciddi hasarların meydana geldiği ifade edilirken, gözler detaylı açıklanacak olan raporda.