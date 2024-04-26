AP seçimi için favori parti DİSİ

9 Haziran’da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimi için Güney Kıbrıs’ta yapılan ankette, DİSİ yüzde 18’lik oy oranıyla birinci, AKEL yüzde 16 ile ikinci, ELAM ise yüzde 10 ile üçüncü sırada yer aldı

9 Haziran’da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimi için Güney Kıbrıs’taki favori partinin DİSİ olduğu bildirildi.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi, “CYMAR Market Research” şirketi tarafından “ANT1” televizyon kanalı hesabına yapılan ve önceki akşam yayımlanan ankete göre, DİSİ’nin yüzde 18’lik oy oranıyla birinci, AKEL’in yüzde 16 ile ikinci, Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM’ın yüzde 10 ile üçüncü, DİKO’nun yüzde 8 ile dördüncü, EDEK’in yüzde 4 ile beşinci, yeni kurulan partilerden “Volt Kıbrıs”ın yüzde 2 ile altıncı ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin yüzde 1 ile yedinci sırada olduğunu yazdı.

Gazete, ankete katılanların yüzde 22’sinin henüz hangi partiye oy vereceğine karar vermediğini, yüzde 6’sının da seçime katılmayacağını ifade ettiğini; yüzde 8’inin de sorulara yanıt vermemeyi seçtiğini kaydetti.

Ankete katılanlar, AP seçimi için DİSİ içerisindeki favori adaylarının yüzde 62 ile Lukas Furlas olduğunu belirtirken, ikinci sırayı yüzde 27 ile Mihalis Hacıpandelas, üçüncü sırayı da yüzde 26 ile Konstandinos Petridis aldı.

AKEL’e bakıldığında ise, katılımcıların yüzde 41’i Yorgos Yeorgiu’yu, yüzde 28’i Anna Theologu’yu, yüzde 27’si de Niyazi Kızılyürek’i işaret etti.

Gazete, yerel seçimlerde ise kaymakamlık için Güney Lefkoşa’daki favori adayın yüzde 35 ile Konstandinos Yorgacis olduğunu, rakibi Andreas Assiotis’in oy oranının ise yüzde 21 olduğunu yazdı.

Haberde, ankete göre Limasol’da kaymakamlık için favori adayın yüzde 23 ile Yannis Çuloftas, Larnaka için yüzde 26 ile Angelos Hacıharalambus, “Mağusa Bölgesi” için yüzde 35 ile Yannis Karusos, Baf için de yüzde 29 ile Haralambos Pittokopitis olduğu belirtildi.

Ankete göre, belediye başkanlığı seçimindeki favori adaylar ise Lefkoşa Rum Belediyesi için yüzde 32 ile Haralambos Pruncos (rakibi yüzde 19 ile Nikos Tornaridis), Limasol Belediyesi için yüzde 30 ile Yannis Armeftis (rakibi yüzde 28 ile Nikos Nikolaidis), Larnaka Belediyesi için yüzde 64 ile Andreas Viras (rakibi yüzde 11 ile Sotiris Yoannu), Strovolos Belediyesi’nde ise yüzde 20 ile Andreas Papaharalambus (rakibi yüzde 14 ile Stavros Stvrinidis).

