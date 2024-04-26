Şarkılar barış için söylendi

CTP'nin düzenlediği etkinlikte, Lefkoşa Kuğulu Park’ta barış şarkıları söylendi, Annan Planı Referandumu’nun 20’nci yılında Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik kararlılık yinelendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Annan Planı Referandumu’nun 20’nci yılı nedeniyle “Bu Ülke Biziz, Varız, Tarih Yazarız” başlığı altında organize ettiği etkinlikler, önceki gün Lefkoşa Kuğulu Park’ta gerçekleştirilen konserle sona erdi.Konserde Let’s Sing Together Band, Deniz Tekin ve Umut Albayrak sahne aldı, katılımcılar “Kıbrıs’ta barış engellenemez.” sloganları attı.Gazeteci Cenk Mutluyakalı ile Sami Özuslu da konser öncesi sunum yaparak döneme dair anılarını paylaştılar.CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, konser öncesi yaptığı konuşmada, bir haftadır çok yoğun bir şekilde Annan Planı’nın 20’nci yılı ile ilgili etkinlikler yaptıklarını kaydederek, “Derdimiz, Kıbrıs’ta barışa varabilmek için sorgulamak, tartışmak ve yeniden anlamaktır.” dedi. Çıkarılacak dersler olduğuna işaret eden Akansoy, “Geçmişte yaşananlardan ders çıkarmadan önümüzü göremeyiz.” diye konuştu.Gerçekleştirdikleri etkinliklerle bir farkındalık yaratıldığını söyleyen Akansoy, CTP’nin Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu, siyasal eşitliğe dayalı federasyon için mücadelesinin, kararlılıkla süreceğine vurgu yaptı. Asım Akansoy, “Bu konuda vereceğimiz mücadele sadece CTP’liler olarak değil, tüm çözüm güçleriyle kucaklaşarak, kararlılıkla ve cesaretle olacaktır. Yolumuza devam edeceğiz.” diye ekledi.