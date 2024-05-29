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AP seçim anketinde DİSİ birinci sırada

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AP seçim anketinde DİSİ birinci sırada
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Avrupa Parlamentosu (AP) seçimiyle ilgili yapılan ankette DİSİ birinci, AKEL ikinci, ELAM da üçüncü parti konumuna yerleşti.
Politis’in haberine göre RAİ tarafından yapılan ve sonuçları dün akşam Alpha TV’nin ana haber bülteninde açıklanan kamuoyu araştırmasından DİSİ’nin Rum halkının yüzde 18,2’sinden onay aldığı, onu yüzde 16,8 ile AKEL’in takip ettiği, ELAM’ın da yüzde 8,3 ile üçüncü sıraya yerleştiği ortaya çıktı.
Dördüncü sıraya yüzde 6,2 ile DİKO yerleşti. Ankette bağımsız aday Fidia Panayotu yüzde 5,8 ile sürpriz şekilde 5’inci sıraya yerleşti. Onu yüzde 3 ile Volt, yüzde 2,9 ile EDEK, yüzde 1,8 ile DİPA ve yüzde 1,4 ile Ekologlar takip etti.
Haberde öne çıkan adaylar ve yerleştikleri tercih sıralarına da yer verildi. Buna göre DİSİ’de birincilik Lukas Furlas’a ait. Onu Mihalis Hacipandelas ve Konstantinos Petridis izliyor. AKEL’de birincilik Yorgos Yeorgiu ve Anna Theologu’ya ait, onları Niyazi Kızılyürek takip ediyor. ELAM’da Yeadis Yeadi ve Marios Pelekanos yarışırken DİKO’da da Kostas Mavridis açık ara önde bulunuyor.
Kamuoyu araştırması RAİ tarafından 20-25 Mayıs’ta 18 yaş ve üzeri seçmenler arasında soru-cevap şeklinde yapıldı. Değerlendirmeler başarılı bulunan 1554 soru-cevap üzerinden yapıldı.
Alithia haberi “Dizginler DİSİ’nin Elinde… DİSİ Yaklaşık İki Puan Farkla AKEL’in Önünde, ELAM da İlk Kez Brüksel’de Bir Sandalye Arayacak Görünüyor” başlığıyla aktardı.
 
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