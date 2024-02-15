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Anti-drone kalkanı, 2025’e kaldı

Rum Yönetimi’nin insansız hava araçlarının yaklaşmasını engellemek alacağı 5 seyyar anti-drone kalkanı sistemi, İsrail’in Gazze operasyonları yüzünden 2025’e kaldı

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Anti-drone kalkanı, 2025’e kaldı
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Rum Yönetiminin, 5 hassas binaya anti-drone kalkanı kurma projesinin uygulanmasının, İsrail’in Gazze’ye operasyonları nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Fileleftheros “uluslarasında, askerî sanayide hakim olan yeni olgular temelinde kurulması zaruri görülen anti-drone kalkanı sisteminin bu yılın (2024) sonuna doğru kurulması gerektiğini ancak Rum Polisi tarafından 2021’de çıkılan ihaleyi kazanan şirketin, teslimat tarihinin 2025’e ertelenmesini talep ettiğini yazdı.
Şirketin teslimat tarihini erteleme talebi, diğer şeyler yanında İsrail’in Gazze’ye yönelik askerî operasyonlarıyla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çeken gazete bu bilgileri, dün Fileleftheros’a konuşan üst rütbeli bir Polis kaynağından aldığını yazdı.
Haberde söz konusu kaynağın, Fileleftheros’un daha detaylı bilgi talebini geri çevirdiği, Anti-drone kalkanı ihalesinin bütün belgelerinin “konunun hassasiyetinden dolayı gizli (10/2021)” olarak sınıflandırıldığı kaydedildi.
Gazete, güvenilir bilgilere dayanarak önemli ve hassas binalara insansız hava araçlarının yaklaşmasını engellemek için 5 seyyar anti-drone kalkanı sisteminin Rum Başkanlık Sarayı, Merkezî Cezaevi, Polis Genel Müdürlüğü, Larnaka ve Baf havalimanlarına kurulacağını yazdı.
 
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