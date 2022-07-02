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Anastasiadis: “Tatar’ın önerilerinin içeriğinden haberim yok”

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Anastasiadis: “Tatar’ın önerilerinin içeriğinden haberim yok”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’ya dün gerçekleştirdiği görüşmede sunduğu öneriler Rum basınında geniş yer bulurken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise dün akşam yaptığı açıklamada, önerilerin içeriğine dair bir bilgisi olmadığını iddia etti.

Politis gazetesi: “Tatar’dan İki Devletli Anti GYÖ’ler – Önerilerin İçerine Dair Başkan’ın Bilgisizliği” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Kıbrıs Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) önerileri reddetmekle kalmayıp dün Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’ya gerçekleştirdiği görüşmede “iki devletin işbirliğine dayanan dört maddelik öneri paketi sunduğunu” yazdı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın dört maddelik önerisine haberinde ayrıntısıyla yer veren gazete, Kıbrıs Türk liderin, taraflar arasındaki uçurumun ortadan kalkması adına hiçbir niyet ortaya koymadığı yorumunda da bulundu.

Anastasiadis’in ise, henüz bilgilendirilmemiş olması sebebiyle Tatar’ın önerileri hakkında henüz esaslı bir açıklamada bulunmadığını belirten gazete, Anastasiadis’in dün akşam yaptığı bir açıklamada, “öneriler hakkında bilgisi olmadığını” söylediğini aktardı.

Habere göre Anastasiadis, “önerilerin içeriği konusunda henüz bir bilgilendirme almadığını, içerik hakkında bilgi sahibi olur olmaz Kıbrıs Rum tarafının yanıtının verileceğini” belirtti.

Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’la dün sabah gerçekleştirdiği görüşme sırasında da “en ufak bir şey söylenmediğini” iddia ederek “yani ne Birleşmiş Milletler ne de Genel Sekreter yardımcısı Sn. Tatar’ın herhangi bir öneri hakkında bilgi sahibiydiler” şeklinde konuştu.

Jenca’ya dün sabah gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Anastasiadis; “BM’nin, müzakerelerin yeniden başlaması çabasında Genel Sekreter aracılığıyla, yani, gerek belirli bir yetkili gerekse BM Genel Sekreterinin diğer temsilcileriyle ve atamaya gerek olmadan aktif olacak olması önemlidir” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, “BM Genel Sekreterinin üçüncü veya başka ülkelerden özel veya şahsı veya başka tür bir temsilci atamasını tartışmak yerine bu rolü BM’de hizmet eden BM yetkilileri aracılığıyla Genel Sekreter üstlenecek” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis, “çözüm sürecinin BM ve Güvenlik Kararları ile AB normlarına dayanmasının herkesin yararına olduğunun Kıbrıslı Türkler ve özellikle Kıbrıslı Türkleri yönlendiren Türkiye tarafından da anlaşılmasını umut edelim” şeklinde konuştu.

Fileleftheros gazetesi ise, Cumhurbaşkanı Tatar’ın önerilerine herhangi bir değinmede bulunmazken, Jenca’nın dün Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşme, Yeşil Hat boyunca yürüyüş yapması ve Rum Sözcü Marios Pelekanos’un görüşmeye ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Haberini; “BM Genel Sekreterinin Emriyle İnceleme Temasları” başlığı altında aktaran gazete, Jenca’nın temasları sırasında BM’nin Kıbrıs’a danışman ataması konusunda uzlaşı arayışında olduğu yorumunda bulundu.

Anastasiadis’in ise Jenca’yla dünkü görüşmesinde, “her türlü atamanın BM kararlarında belirtilenin dışında gerçekleştirilemeyeceğini” belirttiğini yazan gazete, Kıbrıs Türk tarafının “egemen eşitlik talebinin kabul edilmesinin söz konusu olmadığını da vurguladığını” da aktardı.

Anastasiadis-Jenca görüşmesinde özel danışman atanması konusunun yanı sıra Güven Yaratıcı Önlemler konusunun da ele alındığını belirten gazete, Jenca’nın dün ayrıca, BM Barış Gücü temsilcileriyle birlikte Yeşil Hat boyunca bir de yürüyüş gerçekleştirdiğini belirtti.

Gazete haberinin devamında Rum sözcü Pelekanos’un dünkü açıklamalarını da aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Tatar Çizmeyi Aştı – Jenca Aracılığıyla ‘İki Devlet’ Önerilerini Anastasiadis’e İletti”.

Haravgi: “M. Jenca’dan Yoklama Görevi – Tatar Jenca’ya İki Devlet Arasında İşbirliği Önerileri Sundu”.   

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