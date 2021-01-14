Anastasiadis, BM'den Maraş konusunda kararlı bir tutum istedi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'le yaptığı görüşmede Anastasiadis’in Spehar’dan, kapalı bölge Maraş konusunda BM’nin daha kararlı bir tutum sergilemesini talep ettiği bildirildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la görüştü.

Politis ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bir araya geldiğini yazdı.

Gazete, Spehar-Anastasiadis görüşmesinde, kapalı bölge Maraş’taki gelişmeler ve Kıbrıs sorununun ele alındığını belirtti.

Anastasiadis’in Spehar’dan, kapalı bölge Maraş konusunda BM’nin daha kararlı bir tutum sergilemesini talep ettiğini yazan gazete, Rum liderin Kıbrıs sorununda ise “müzakerelerin, üzerinde uzlaşıya varılmış çerçeve temelinde yapılması ve buna ilişkin bir ifadenin UNFICYP’in görev süresinin uzatılacağı raporda yer almasını istediği” kaydetti.

HRİSTODULİDİS-RAAB VE LAVROV GÖRÜŞMESİ

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının, UNFICYP raporu çerçevesinde temaslarını sürdürdüğünü, bu bağlamda Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in İngiliz mevkidaşı Dominic Raab’la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, Raab’ın görüşmede, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlamasında yapıcı rol üstlenme niyetini yinelerken, BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi yönündeki çabalarını desteklediğini vurguladı.

Habere göre, Hristodulidis ve Raab, Brexit sonrasında iki taraf arasında işbirliğinin devamına ilişkin konuları da ele aldı.

Gazete, Hristodulidis’in ayrıca önceki gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmede UNFICYP raporu ve Kıbrıs sorununun ele alındığını aktardı.

Habere göre, Lavrov, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanan bir çözüm bulunmasını amaçlayan çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasını desteklediklerini de yineledi.

RUM ULUSAL KONSEYİ BUGÜN TOPLANIYOR

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in bugün Rum Ulusal Konseyi’ni toplayacağını hatırlattığı haberinde, Rum siyasi partilerinin Kıbrıs sorununa ilişkin dünkü açıklamalarına da yer verdi.

Gazete, Anastasiadis’in bugünkü toplantıda değinmesi muhtemel konulara yer verirken, AKEL’den dün yapılan açıklamada ise, BM’nin Kıbrıs sorununun çözümü konusunda “tereddütlü ve düşünceli olduğu” iddiasında bulunuldu.

AKEL’in açıklamasında, Kıbrıs’taki taraflar arasında, özellikle Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk liderliğine seçilmesinin ardından daha da netleşen görüş ayrılıklarına dikkat çekerek, Kıbrıs Rum liderliğinin ise BM Genel Sekreteri’nin istediği şekilde ilerlemeye hazır olduğu yönünde BM’yi ikna edemediğini belirtti.

Açıklamada, Anastasiadis’in iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüne bağlı olduğuna fiiliyatta da ikna etmesi gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlar İttifakı ise, Türkiye ve KKTC makamlarının sürekli “iki devletli çözümden” bahsettiklerine dikkat çekerek, “Kıbrıs sorununun girdiği durumdan duydukları endişeyi” dile getirdi.

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Teoharus ise, beşli konferansın bir “boyun eğdirme tuzağı olduğu” iddiasında bulundu ve Anastasiadis’in konferansa katılmaması gerektiği görüşünü yineledi.