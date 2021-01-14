Trump ikinci kez azline karar verilen ilk ABD Başkanı oldu

Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi tarafından azledilmesi yönünde ikinci kez karar alınan ilk ABD Başkanı olması sonrası, Trump destekçilerinin olası bir şiddet eylemini engellemek için binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında görevlendirildi

Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi tarafından azledilmesi yönünde ikinci kez karar alınan ilk ABD Başkanı olması sonrası, Trump destekçilerinin olası bir şiddet eylemini engellemek için binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında görevlendirildi.

Eski FBI Başkanı James Comey de, Trump'ın görevi, Joe Biden'a devredeceği 20 Ocak'ta ABD'de ülke çapında güvenliğin "kritik derecede tehdit altında" olabileceğini söyledi.

BBC'nin Newsnight programına konuşan Comey, ülke genelinde silahlı, dağınık grupların şiddet içerikli eylemlerde bulunabileceği uyarısında bulundu.

2013-2017 arasında FBI Başkanı olan Comey, Trump göreve geldikten yaklaşık dört ay sonra istifa etmişti.

6 Ocak'ta Trump'ın destekçilerine yaptığı çağrı sonrası Kongre binasının basılması sonrası çıkan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.



Olayların ardından devreye giren Ulusal Muhafızlar, 24 Ocak'a kadar geçerli olan "acil durum" kapsamında Kongre binasını korumaya devam ediyor.

Temsilciler Meclisi'ndeki oylama sonrası, olası şiddet olaylarını engellemek için sayıları artırılan Kongre'deki Ulusal Muhafızların görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

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Hafta sonu Başkent Washington DC'deki Ulusal Muhafızların sayısı 10 bine çıkarılacak. 20 Ocak'taki başkanlık devir-teslim töreninde bu sayının daha da artırılarak iki katına çıkarılması planlanıyor.

Geçen hafta çıkan olaylara karışanların bir kısmını gözaltına aldığını açıklayan FBI, diğer şüphelileri aramaya devam ediyor.

FBI, önümüzdeki günlerde ülke genelinde aşırı sağ grupların silahlı eylem yapabileceği uyarısında bulundu.

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Senato'nun kararı merakla bekleniyor

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'la ilgili kararını 197'ye karşı 232 oyla aldı.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinin yanı sıra Cumhuriyetçi üyelerinden 10'u da "hükümete karşı isyana teşvik" nedeniyle Trump'ın azledilmesi yönünde oy kullandı.

Trump, Temsilciler Meclisi tarafından 2019'da da Ukrayna'dan Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ederek kanunları çiğnediği gerekçesiyle azledilmiş ancak o dönem Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da aklanmıştı.

Senato'da yeniden Trump'ın suçlu olup olmadığına yönelik bir yargılama gerçekleştirilecek ve oylama yapılacak.

Trump'ın suçlu bulunması için Senato'da üçte iki çoğunluk gerekiyor, yani en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy vermesi gerekiyor.

Trump 20 Ocak'ta görevi devredeceği için bir hafta içerisinde Senato'daki sürecin tamamlanması olası gözükmüyor.

Senato, görev teslimi sonrası da yargı sürecini Trump'ın 2024 yılında yeniden başkan adayı olmasını engellemek için kullanabilir.



Airbnb, Washington DC için yapılan rezervasyonları iptal etti

Ev kiralama platformu Airbnb de Washington DC ve civarındaki rezervasyonları iptal ettiğini açıkladı.

Bölgedeki güvenlik tehdidine ve "nefret gruplarının bu bölgeye seyahat etme ihtimaline karşı" bu kararı aldığını açıklayan şirket, para iadelerinin yapılacağını duyurdu:

"Silahlı milislerin ve nefret gruplarının şehre seyahat ederek devir teslim törenini engellemeye çalıştığına dair haberleri gördük. Bu grupların bizim internet sitemizi kullanmadığından emin olmak istedik.

"Kongre binasındaki şiddet eylemlerine katıldığını ya da nefret gruplarıyla bağlantılı olduğunu tespit ettiğimiz müşterilerimize, Airbnb platformunu yasakladık."

Twitter CEO'su Jack Dorsey: Trump'ın yasaklanması doğru ancak tehlikeli bir karar

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ı "asılsız iddialarla şiddet içerikli eylemleri teşvik etmekle" suçlayarak hesabını askıya alan Twitter'dan, konuyla ilgili açıklama geldi.

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Trump'ın hesabının askıya alınmasını "doğru karar" olarak nitelendirdi ancak yasakla ilgili "olağanüstü ve savunulamaz şartların oluşmasından kaynaklı üzüntü duyduğunu" ifade etti.

Dorsey, hesabın yasaklanmasının sebebinin de platformda "sağlıklı tartışma ortamı yaratamayan Twitter'ın hatası olduğunu" belirtti.