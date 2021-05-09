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"Amazon” şirketi Güney Kıbrıs’ta şube açıyor

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ABD’li “Amazon” şirketinin 6 Mayıs 2021 tarihinde Rum Şirketler Mukayyitliğine “Amazon Data Services (Cyprus) Ltd” ismiyle kayıt olduğu bildirildi

"Amazon” şirketi Güney Kıbrıs’ta şube açıyor
Dünyaca tanınmış ABD’li “Amazon” şirketi Güney Kıbrıs’ta şube açıyor.
Politis gazetesi, ABD’li “Amazon” şirketinin 6 Mayıs 2021 tarihinde Rum Şirketler Mukayyitliğine “Amazon Data Services (Cyprus) Ltd” ismiyle kayıt olduğunu yazdı.
Gazete, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın şirketin İrlanda’daki çalışmalarının bir kısmını Güney Kıbrıs’a taşıyacağı bilgisine ulaşıldığını, şirketin kaydını online olarak yapma girişimlerinde ise bazı zorluklarla karşılaşıldığını belirtti.
Şirket yetkililerinin şirketin kaydını online yapma girişimlerinin, Rum Şirketler Mukayyitliğinin sisteminin eski olması sebebiyle başarısız olduğunu belirten gazete, Ticaret Bakanlığı yetkililerinin etkin müdahalesi sonrasında şirket kaydının tamamlanabildiğini vurguladı.
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