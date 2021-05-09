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Rum Yönetimi Başkanlığı eski Müsteşarı Kuros öldü

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Rum Yönetimi Başkanlığı eski Müsteşarı Kuros öldü
Rum Yönetimi Başkanlığı eski Müsteşarı aynı zamanda  Glafkos Klerides’in de yakın çalışma arkadaşı olan Pantelis Kuros, dün akşam 88 yaşında hayatını kaybetti.
Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi eski Başkanı Glafkos Klerides’in yakın çevresinden olan Pantelis Kuros, siyasi yaşamında çeşitli görevlerde bulundu.
Kuros, Klerides hükümeti döneminde, 1993 yılında atandığı Başkanlık Müsteşarı görevini 2003 yılına kadar yürüttü. 
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