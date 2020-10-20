Altın pasaportlar Güney Kıbrıs'ın başına bela oldu

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic’in dün yaptığı açıklamada, Komiteler Koleji’nin Güney Kıbrıs ile Malta’nın vatandaşlık verme programlarını görüştüğünü ve Avrupa Komisyonu’nun bu konuda endişeli olduğunu söylediği kaydedildi

Avrupa Komisyonu’nun “altın pasaportlar” ile ilgili olarak Güney Kıbrıs ve Malta aleyhinde prosedür başlatacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic’in dün yaptığı açıklamada, Komiteler Koleji’nin Güney Kıbrıs ile Malta’nın vatandaşlık verme programlarını görüştüğünü ve Avrupa Komisyonu’nun bu konuda endişeli olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Sefcovic, dün yaptıkları toplantıda, yatırımcı sistemlerinin AB Hukuku’na uyumunu ele aldıklarını ve başlatılacak prosedürün bu sabahki toplantıda netleştirileceğini kaydetti.

Sefcovic, bu sistemlerin Komisyon için ciddi endişeler oluşturduğunun altının çizilmesi gerektiğini de belirterek, son gelişmelerin bu endişelerin haklı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Sefcovic, Komisyon’un Güney Kıbrıs ve Malta ile konuyla ilgili sıkı temas halinde olacağını da ifade etti.

Gazete, Avrupa Parlamentosu’nda Perşembe günü yapılacak toplantıda da AB üyesi ülkelerin ulusal programları çerçevesinde üçüncü ülkelerden olan kişilere verilecek vatandaşlıklar konusunun ele alınacağını yazdı.

AKEL-DİSİ ARASINDA VATANDAŞLIK PROGRAMIYLA İLGİLİ YENİ CEPHELEŞME

Gazete devamla, Rum siyasi partilerden AKEL ve DİSİ’nin, vatandaşlık programıyla ilgili dün yeniden çatıştığını yazdı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, DİSİ’ye “kulaklarını açıp Avrupa’daki ortaklarının Kıbrıs yatırım programı hakkında neler söylediğini ve dolandırıcılık/yolsuzlukla ilgili kimlere sorumluluk yüklediğini duymasını” tavsiye etti.

DİSİ ise, Kiprianu’nun bu söylediklerine yanıt vererek, “utanç videosuna” müdahil olduklarıyla ilgili iddiaların bir “anektod” olduğunu ve Kiprianu’nun “muhtemelen farklı bir video gördüğünü”, DİSİ’yi suçlamasının başka bir açıklamasının bulunmadığını kaydetti.

DİSİ ayrıca, AKEL’in “ ne kadar toz kaldırırsa kaldırsın”, birinci sınıf üyelerinin karıştığı skandalların üzerini örtemeyeceğini belirtti.