Near East Bank’tan sürpriz hediyeli yeni yıl kredisi

Müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veren Near East Bank, bu yıl yine hayaller ertelenmesin diye uygun ödeme koşulları ile Yeni Yıl Kredisini sürprizleri ile birlikte sunuyor.

Her yıl tüketicinin yoğun ilgisini çeken ‘ Yeni Yıl Kredisi’ her bütçeye uygun vade seçenekleri, uygun ödemeli taksit avantajı ile kredi almada kolaylık sağlarken, hediye kampanyası ile de yüzleri güldürüyor.

İçinde bulunduğumuz zorlu ekonomik koşulların etkisi ve devam eden pandemi süreci nedeni ile ertelemek zorunda kalınan bir çok ihtiyacın farkında olan ve beklentilerin ne yönde olduğunu tespit ederek ürün ve hizmet tasarımını sürekli geliştirmeye devam eden Near East Bank, geniş yelpazede sunduğu ürün portföyüne bir yenisini daha ekleyerek yeni yıla özel ihtiyaç kredisi hazırladı.

Teknolojideki gelişmeleri kullanarak, bankacılık hizmetlerine daha kolay erişilmesini sağlamayı da amaçlayan Near East Bank, adanın her bölgesinde ulaşılabilen şubeleri ve dijital bankacılık hizmetleri ile de ürünlere çok kısa sürede erişilmesini ve her türlü başvurunun rahatlıkla yapılmasını sağlıyor.

Hesaplı Sağlık Sigortası ve Lenovo E8 Tablet Hediye!

31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek Near East Bank Yeni Yıl Kredisi; aylık %1,38 faiz oranı ve 36 ay vade ile sunulurken, 25.000 TL ve üzeri kredi kullanan tüm müşterilerine Hesaplı Sağlık Sigortası hediyesi sunuyor. Hesaplı Sağlık Sigortası 20.000 TL'ye kadar yatarak tedavi teminatı, acil durumlarda oluşabilecek ağır maliyetin güvencesi, yurt içi anlaşmalı ve anlaşmasız tüm kurumlar ile yurt dışında da teminat limitleri kapsamında sağlık giderleri karşılarken yeni yıla sağlık güvencesi altında girmenin huzurunu yaşatıyor.

sunulan Tab 8 Modeli Lenovo tablet, Noter huzurunda yapılacak çekiliş ile 30 şanslı tüketiciyi bekliyor. 31 Aralık’a kadar devam eden kampanya sonrasında yapılacak çekilişle kazanan talihlilere özel bir resepsiyon ile hediyeleri takdim edilecek. Lenovo Tab 8, HD görüntü kalitesi ve Dolby Atmos® ses kalitesi sayesinde kullanıcılara mükemmel bir deneyim sunuyor. Ailece kullanılabilecek Lenovo Tab 8 modeli, çocuk dostu özelliği sayesinde ebeveynlere büyük kolaylık sağlıyor.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap; “2020’yi geride bırakırken, yeni yılda bizleri çok daha sağlıklı bir yılın beklediğine olan inancımız ile tüketicilerin ve müşterilerin yeni yıla diledikleri gibi hazırlanabilmesi, ertelemek zorunda kaldıkları ihtiyaçlarına kendi bütçelerine uygun ödeme seçenekleriyle; uygun faiz ve vadede ulaşabilmeleri için Yeni Yıl Kredisi’ni hazırladık. Bu kampanya ile birlikte Hesaplı Sağlık Sigortası ve Lenovo Tab 8 hediyelerini sunarak, kampanyayı daha özel hale getirdik.” dedi.

Haskasap devamla “Bugüne kadar tüm kredilerimizi tasarlarken gerek müşterilerimize gerek işletmelerimizin ihtiyaçlarına yönelik farklı özellikleri katmayı ve avantajları onlara sunmayı hedefledik. 31 Aralık’a kadar devam eden İhtiyaç Kredisi kampanyamızda Hesaplı Sağlık Sigortasını hediye ederek, anlaşmalı kurumlarımızdan kaliteli sağlık hizmeti alma imkanı sunmuştuk. Sağlık Sigortası, müşterilerimiz için artı bir avantaj sağlayarak alışkanlık haline gelmiştir. Yeni Yıl Kredi kampanyamızda da Hesaplı Sağlık Sigortasını hediye ederek, müşterilerimizin kaliteli sağlık hizmeti alma imkanını ve avantajlarını devam ettiriyoruz. Böylece, yeni yıla sağlıkla ve güvenle girmelerini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Near East Bank'ın sunduğu hediyeli Yeni Yıl Kredisi için bilgi almak ve başvuruda bulunmak çok kolay. Tüm Near East Bank şubelerinden, 444 0 632 Çağrı Merkezi'nden, 0542 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından ve İnternet Bankacılığı üzerinden, Near East Mobil, Near East Bank Facebook sayfalarındaki linklerden talepler kolay ve hızlı şekilde yapılabiliyor.