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Altın Pasaport uygulamasının sonlandırılması 600 milyon Euro'ya mal olacak

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Altın Pasaport uygulamasının sonlandırılması 600 milyon Euro'ya mal olacak
 “Altın Pasaport” olarak bilinen ve Güney Kıbrıs’ın yatırım karşılığı “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı vermesi programının sona erdirilmesinin 600 milyon Euro’ya mal olacağı vurgulandı.
Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı bütçesinin dün Rum Meclisi Maliye Komitesi’nde ele alındığı sırada DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un “Altın Pasaport” programına ilişkin sözlerine İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in yanıt verdiğini yazdı.
Habere göre, Papadopulos toplantıda yaptığı konuşmada, söz konusu programın aniden sonlandırılmasının Rum yönetiminin bütçesinde 600 milyon Euro’luk açığa sebep olacağını belirterek tıraşlamanın yol açtığından bile fazla olan bu açığın nasıl kapatılacağı sorusunu gündeme getirdi.
Soruyları yanıtlayan Nuris ise, gerekli önlemlerin alınmakta olduğunu ve 2021 yılı için yapılan başvurulardan 71 milyon Euro gelir elde edilmesinin beklendiği yanıtını verirken, yatırım programına dahil olmayan vatandaşlık başvurularının kabulünün ise durdurulmasının söz konusu olmadığını ifade etti.
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