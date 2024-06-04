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Alman turizm acentesinin iflası Güneyi de etkileyecek

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Rum basını Avrupa’nın üçüncü büyük turizm acentesi olan Alman “FTI” şirketinin Güney Kıbrıs’taki 160 otelle çalıştığını ve 30 bin rezervasyonun etkileneceğini yazdı

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Alman turizm acentesinin iflası Güneyi de etkileyecek
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Avrupa’nın üçüncü büyük turizm acentesi olan Alman “FTI” şirketinin iflası, Rum basınında geniş bir şekilde yer alırken bunun, Güney Kıbrıs’taki 30 bin rezervasyonu da etkileyeceği belirtildi.
Politis gazetesi, “FTI’nın İflası Kıbrıs’a da Dayanıyor” başlıklı haberinde, FTI şirketinin, Güney Kıbrıs’taki 160 otelle çalıştığını ve 30 bin rezervasyonun etkileneceğini yazdı.
Güney Kıbrıs pazarı için 30 bin rakamının çok da büyük bir rakam olmadığını yazan gazete, ancak otelciler açısından zor olarak nitelendirilen bir yıl için bu durumun yeni bir “darbe” olduğunu belirtti.
Gazete, FTI şirketinin iflasının ayını zamanda bir dizi sorunu da beraberinde getireceğine dikkati çekti.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “TUI ve DER’den Sonra Avrupa’nın Üçüncü Büyük Seyahat Acentesinin İflasının Ardından Büyük Karmaşa” şeklinde verirken Haravgi gazetesi “Turizm Sanayinin Üzerinde Kara Bulutlar” başlığını kullandı.
Avrupa'nın üçüncü en büyük tur operatörü FTI dün iflas başvurusunda bulundu. Münih merkezli şirket yerel mahkemeye iflas dosyasını iletirken, halihazırda seyahatlerine devam eden müşterilerinin süreçten etkilenmemeleri için çalıştıklarını açıkladı. Henüz başlamayan seyahatler ise 4 Haziran'dan itibaren yapılamayacak.



 
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