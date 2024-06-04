Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 12.15’te Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.
Genel Kurul'un bugünkü toplantısında milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verilecek.
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