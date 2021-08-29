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AKEL: 1960 Anayasası'na dönüş BM kararları ile Doruk Anlaşmalarına aykırı

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AKEL Polit Büro’dan yapılan açıklamada, 1960 Anayasası’na dönüşün BM kararlarıyla Doruk Anlaşmaları’na aykırı olduğunun kaydedildi

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AKEL: 1960 Anayasası'na dönüş BM kararları ile Doruk Anlaşmalarına aykırı
AKEL’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz günlerde ortaya koyduğu 1960 Anayasası’na dönüş önerisine gösterdiği tepkinin dün de devam ettiği bildirildi.
Alithia gazetesi, AKEL Polit Büro’dan yapılan açıklamada, 1960 Anayasası’na dönüşün BM kararlarıyla Doruk Anlaşmaları’na aykırı olduğunun kaydedildiğini yazdı.
AKEL, açıklamasında “Anastasiadis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili özlü inisiyatifler mi alacağı, yoksa Türkiye’ye bedel ödetmeyen ve ‘işgal ile bölücü statükoya’ hizmet eden eylem ve söylemlerde mi bulunacağı?” sorusunu yöneltti.
Daha önce hiçbir Başkan’ın bu yönde bir arzusu olmadığını ifade eden AKEL, uç siyasi güçlerin görüşleriyle özdeşleşmenin birleşik bir devlete değil, kalıcı bölünmeye ve Türkiye’nin arzu ettiği şeye götürdüğünü savundu.
Habere göre, AKEL, Kıbrıs sorununda verilecek en küçük tavizin, açıkça dayatılsın veya vatanseverlik kisvesi altında sunulsun, kalıcı bölünmeyle hemfikir olmak manasına geleceğini ifade etti.
AKEL, karşı çıktığı Beşinci Devletlerarası Başvuru ile ilgili olarak ise, “bu gibi ciddi eylemlerin Türkiye’nin üzerinde başarılı şekilde gerçek anlamda baskı oluşturacak, kapsamlı çözüm hedefine hizmet edecek ve küçük partisel çıkarları hedeflemeyecek şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini” kaydetti.
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