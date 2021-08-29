Zihni'nin yeni adresi Türkiye 2. ligi

Ülkemizin yetenekli genç futbolcularından olan Zihni Temelci'nin yeni takımı Türkiye'den oldu.

Yenicami alt yapısından yetişen ve şampiynluk yaşayan Zihni Temelci İngiltere liglerindeki futbol hayatının ardından TFF 2. Lig temsilcisi Kırşehir Belediyespor'a transfer oldu.

Yeşil beyazlı takımla bugün sözleşme imzalayan Zihni Temelci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferini duyurdu.

Zihni Temelci'nin paylaşımı şöyle:

"Yeni sezonda Kırşehir Belediyespor’la anlaşmış bulunmaktayım. Her iki taraf için de hayırlı olsun"





