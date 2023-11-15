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Akama’da insan cesedi bulundu

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Akama’da insan cesedi bulundu
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Baf’ın Akama yöresinde, sarp alanda insan cesedi bulundu.
Rum radyosuna göre cesedin, Mart ayında kaybolan bir şahsa ait olabileceğine inanılıyor.
Arkadaşları ile avlanmak üzere bölgede dolaşan bir polis tarafından saat 11.00 sularında bulunan cesedin, ileri derecede çürümüş, iskelet ve kıyafet parçaları halinde ve ulaşılması zor bir noktada olduğu kaydedildi. 
İnsan ve kumaş kalıntılarının bulunulduğu sarp noktadadaki kalıntılara ancak polis helikopteriyle ulaşılabildiği belirtildi.
Polis cesedin geçen mart ayında kaybolan bir şahsa ait olabileceğine inanıyor.
 
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