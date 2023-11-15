Derince bir çınarını daha kaybetti

Karpaz bölgesinin küçük köylerinden olan Derince bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Erenköy-Karpaz Beldesi köylerinden Derince köyü sakini, sevilen çınarlarından Osman Kalkan bu sabah vefat etti.

Kalkan’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Derince Köy mezarlığına defnedilecek.

