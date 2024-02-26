“Ahna” (Düzce) bölgesindeki baraj gölüne atık sızıntısı

Güney Kıbrıs’ta “Ahna” (Düzce) bölgesindeki baraj gölüne bölgedeki hayvan çiftliklerinin tanklarından atık sızdığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre “Ahna” (Düzce) muhtarı Nikos Vasilas baraj gölünde meydana gelen atık sızıntısının ardından mahsuller, yeraltı suları ve çevre üzerindeki etkiler konusunda uyarıda bulunurken, problemin dün sabah tespit edildiğini belirterek, bölgedeki kuş yaşamının etkilenmemesi dileğinde bulundu.

Kayıplar olacağını ve atıklardan patates ve tahıl mahsullerinin etkilendiğinin görüldüğünü dile getiren Vasilas, bir çevre felaketi yaşandığından söz ederek, yetkililerden üzerlerine düşen sorumlukları üstlenmelerini istedi.

Mecburi biyolojik istasyonlar kurulması gerektiğini de ifade eden Vasilas, bölgedeki hayvan çiftliklerinin sayısına atıfta bulunarak, hayvanların sayısına kısıtlama getiren ilgili bir mevzuat bulunduğunu ifade etti.

Vasilas bir mektupla, çevre dairesinden araştırma yapmasını istediğini, "ancak ne yazık ki hiçbir şey olmadığını" da ekledi.

