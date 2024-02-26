KAV ve CENGO-V’den doğaya katkı

KAV ve CENGO-V’den “yeşile katkı”: Vakıf gönüllüleri Dilekkaya Ormanı’na 260 fidan dikti

Kanser Araştırma Vakfı (KAV) ve Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı (CENGO-V) gönüllüleri tarafından 21’inci Orkide Yürüyüşü’nün yapılacağı Dilekkaya Ormanı’na 260 fidan dikildi.

KAV’dan yapılan açıklamaya göre KAV ile CENGO-V Vakfı iş birliği çerçevesinde dün yapılan fidan dikimi etkinliğine Vakıf gönüllülerinin yanı sıra Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğulları da katıldı.

Belediye ve Muhtarlık çalışanlarının katkıları ile yapılan fidan dikimi, 21. Orkide Yürüyüşü’nün yapılacağı Dilekkaya Ormanı’nda yer aldı. “Sağlıklı çevre, sağlıklı insan” mesajının verildiği etkinliğe, her yaştan gönüllü katıldı.

KAV ve CENGO-V yetkilileri,

etkinliğe ilişin yaptıkları açıklamada,

KAV ve CENGO-V vakfı olarak geliştirdikleri iş birliği çerçevesinde adanın doğasına, yeşiline katkı koymak ve insan sağlığına destek olmak amacıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, bu kapsamda, 28 Nisan Pazar günü yapacakları 21. Orkide Yürüyüşü öncesinde, yürüyüşün yapılacağı Dilekkaya Ormanı’na 260 adet fidan diktiklerini belirtti.

KAV’dan yapılan açıklamaya göre, fidan dikimi ilerleyen günlerde de devam edecek.