Ağrotur Tuz Gölü’nde büyük çevre felaketi

Ramsa Sözleşmesi şemsiyesi altında bulunan Limasol’daki Tuz Gölü’nün kuzeyinde son yıllarda yapılan kalkınma çalışmalarının su dengesinin bozulmasına neden olduğu kaydedildi

Limasol Ağrotur Tuz Gölü’ndeki çevre felaketinin büyük olduğu belirtildi.

Fieleftheros gazetesi “Eşsiz Bir Sulak Alan Yok Olma Tehlikesinde” başlıklı haberinde, Ramsa Sözleşmesi şemsiyesi altında bulunan Limasol’daki Tuz Gölü’nün kuzeyinde son yıllarda yapılan kalkınma çalışmalarının su dengesinin bozulmasına neden olduğunu yazdı.

Tuz Gölü’nün yaz aylarında kuruduğunu, şu an ise tatlı suyla kaplandığını yazan gazete, Tuz Gölü’yle alakalı derhal tedbir alınmaması durumunda bunun çevreye ve sulak alana etkilerinin büyük olacağını belirtti.

Limasol Tuz Gölü’nün olduğu bölgeye 500 kadar ev ve çok katlı binaların yapılması planının bulunduğuna dikkati çeken gazete, sorunun çözümlenmemesi durumunda çok miktarda tatlı suyun göle akacağını

da belirtti.

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abere göre Limasol Belediye Başkanı ve Limasol Kanalizasyon Komisyonu Başkanı Nikos Nikolaidis konu hakkında yaptığı açıklamada, bölgedeki kalkınma çalışmaları nedeniyle çevrede gözle görülür bir farklılığın bulunduğunu ifade etti.

Nikolaidis, çevreye yönelik bu müdahalenin değerlendirilmesi gerektiğini aksi takdirde çevre felaketinin kaçınılmaz olacağını dile getirdi.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İş birliği Başkanı Alkis Papas, devletin konu hakkında stratejik bir inceleme yapması gerektiğini ifade etti.

Papas, bölgede yapılan kumarhane ve otel gibi iki büyük kalkınma çalışması nedeniyle Tuz Gölü’nde büyük bir değişikliğin gözlemlendiğini de belirtti.