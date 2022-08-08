Aksa'da her an üretim durabilir

Kıb- Tek yakıt sorununu çözmek için tüm kaynağını elden ihale yöntemiyle yurt dışına aktardı, bu kez de AKSA krizi ortaya çıktı.

Kıb- Tek yakıt sorununu çözmek için tüm kaynağını elden ihale yöntemiyle yurt dışına aktardı, bu kez de AKSA krizi ortaya çıktı. Kısa süre önce AKSA’ya biriken 1 milyar 200 milyon TL borç kamu kaynağı ile ödenmişti. Mazot açığını ALPET ve KPET’ten karşılayan Kıb- Tek, ciddi bir ödeme yapmak zorunda kaldı.

Güney Kıbrıs’tan alınan 15 milyon kilowatt enerjiye de 6 milyon dolar ödemek zorunda kalan Kıb- Tek, maaş ödemesi ile birlikte yine sıfırı tüketti. AKSA, biriken borcun ödenmemesi, sürekli olarak ertelenmesi ve AKSA’nın “çözüm ortağı” değil, “finansman kaynağı” olarak kullanılması nedeniyle zor günler yaşıyor.

1 milyar TL, Kıb- Tek’i finanse eder duruma gelen AKSA, sık sık benzer duruma düşmekten şikayetçi. Güvenilir kaynaklar, AKSA’nın üretimi durdurma noktasına geldiği, gerekçe olarak da “yakıt temininde mali sıkıntı” yaşandığını bildirdi. AKSA, Kıb- TEK’in çözüm ortağı olduğunu, ödeme yapılmaması durumunda yakıt almakta sıkıntı yaşandığını, herkes ödenirken sürekli AKSA alacaklarının ötelenmesinin ciddi bir motivasyon bozukluğu yaşattığı Başbakan Ünal Üstel ve Kıb- Tek yönetimine aktarıldı. Benzer uygulamanın devamında, üretimin durdurulacağı ve sözleşmeden kaynaklanan yasal hakkın yargı yoluyla aranacağı hükümetin bilgisine getirildi.

Yakıt tedarikinin kesintiye uğraması ve tüm kaynağın pahalı yakıt alımına girmesi, Kıb- Tek’te ödeme dengelerini alt üst etti. AKSA’da 2.3 milyon, Teknecik’te ise 3 milyon dolara üretilmesi mümkün 15 milyon kilowatt saat enerji, Güney Kıbrıs’tan 6 milyon dolara alınmak zorunda kaldı. Uluslarası ihale sistemi bozulduğu için pahalı yakıt alınmak zorunda kalınması da kaynakların hızla heba edilmesini sağladı. Yatırım yapamayan, enerjiyi pahalıya üreten Kıb- Tek, kötü yönetilmenin faturasını pahalı öderken, vatandaşlar da fahiş faturalarla yüzleşiyor. AKSA, aksayan ödemeler nedeniyle üretimi durdurur ya da azaltma yoluna giderse, ülkede yeniden karanlık günlerin başlaması ya da Güney Kıbrıs’tan pahalıya enerji alımı yeniden gündeme gelecek.