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Afrodit yatağında sondaj için Chevron'la yeni görüşme takvimi

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Afrodit yatağında sondaj için Chevron'la yeni görüşme takvimi
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Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan Afrodit yatağının yetkili şirketi Chevron ile Rum hükümeti arasında bir türlü sonuçlanamayan görüşmeler için yeni takvim belirlendiği bildirildi.
Politis gazetesi, “Anlaşabilmek İçin Sürekli Erteleme – Ortak Bir Anlaşma İçin Yeni Tarih” başlıkları altında verdiği haberinde, Afrodit yatağının işletilmesi konusunda Rum hükümeti ile Chevron şirketi arasında süren ve dün son günü olan müzakere takviminin yenilendiğini yazdı.
Gazete, şirketin açıklamasına göre, taraflar arasında uzlaşı sağlanabilmesi adına yeni takvimin 27 Kasım Pazartesi olarak belirlendiği, bu tarihe kadar taraflar arasında, 2019 yılındaki anlaşma temelinde uzlaşı sağlanması çabalarının süreceğini aktardı.
Müzakereler için nihai tarih olarak 27 Kasım’ın rastgele belirlenmediğini, 28-30 Kasım tarihleri arasında Limasol’da, ana sponsorun Chevron olduğu bir enerji seminerinin gerçekleştirileceğini ifade eden gazete, söz konusu seminere yapılacak en dikkat çekici katılımın ise ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Konuları Sekreter Yardımcısı Kimberly D. Harrington’ın katılımı olduğunu, Harrington’un seminere katılarak ABD’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki doğal gaz yataklarına ne kadar önem verdiğini gösterdiğini savundu.
Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ve Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu da dün yaptıkları açıklamalarda, tarafların görüşmelerinin sürdüğünü, uzlaşı sağlanmasını umut ettiklerini belirttiler.
 
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