Rum Yönetimi kayıp kazılarına yönelik katkıyı artırıyor

Rum Yönetimi’nin, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazı çalışmalarını yoğunlaştırması için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na (UNDP) yönelik katkıyı artırdığını açıkladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Letimbiotis, dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi’nin, kayıplara yönelik katkıyı, 2024 itibarıyla ve sonrası için 175 bin Euro’dan 300 bin Euro’ya çıkarma kararı aldığını açıkladı.

Letimbiotis açıklaması çerçevesinde kayıplarla ilgili rakamlar hakkında da bilgi verirken toplam kayıp sayısının 1510’u Kıbrıslı Rum, 492’si Kıbrıslı Türk olmak üzere 2 bin 2 olduğunu ifade etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi ekiplerince bugüne kadar bin 500 kazının gerçekleştirildiğini söyleyen Letimbiotis, bin 205’ten fazla kayba ait kalıntının çıkarıldığını, 742’si Kıbrıslı Rum, 292’si Kıbrıslı Türk olmak üzere 1034 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını belirtti.

Letimbiotis, Antropoloji Laboratuvarında şu anda 210 durumun da incelendiğini söyledi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yıllık bütçesinin 3.2 milyon Euro olduğunu söyleyen Letimbiotis, 2.6 milyonluk kısmın AB tarafından karşılandığını, AB’nin bu amaç için şu ana kadar 30 milyon Euro’yu aşkın bağışta bulunduğunu ifade etti.