3 ayda 471 kişi ihraç edildi

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, bu yıl 424 kişinin cezaevinden, 36 kişinin dıştan ve 11 kişinin de bulaşıcı hastalık sebebiyle ihraç edildiğini açıkladı

Meclis Genel Kurulunda dün 2 yasa tasarısı ve 1 yasa önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da, Muhaceret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle geçti

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin, Muhaceret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili raporunu komite başkanı Emrah Yeşilırmak okudu.

Tasarıyla ilgili ilk sözü CTP Milletvekili Filiz Besim alarak, muhaceret dairesinin güçlendirilmesine önem verdiklerini, kaliteli personel alımına katkı sağlamayı amaçlayarak bu yasaya ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

Yurttaşlığın bir hak olmadığını, İçişleri bakanlığına sürekli yurttaşlık başvurusu yapılmasının da ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Besim, yurttaşlıkların da ciddi bir nüfus politikasıyla düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Besim, ülkede demografik yapıda ciddi bozulmalar olduğunu, bu nedenle de bu konunun muhaceret konusu açılmışken konuşulmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Ülkeden İhraç edilen kişilerin sayısının toplu verildiğini ancak istatistiki bilgiye ulaşamadıklarını belirten Besim, tüm bunların denetimle ilgili konular olduğunu söyleyerek, muhaceret dairesinin de bu konularda neler yaptığını öğrenemediklerini belirtti.

Bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars ise, Muhaceret Dairesi’nin kadro sayısını arttırmanın yeterli olamayacağına işaret ederek, artan yabancı nüfus ve dolayısıyla kaçak yaşamdaki artışın bu şekilde önlenemeyeceğini belirtti.

Öğrenci sayısı ve öğrenci muhaceret rakamlarının birbirini tutmadığını da savunan Baybars, “Yasama üzerine düşeni yapmıştır sıra yürütmede” dedi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, bu yıl 424 kişinin cezaevinden, 36 kişinin dıştan ve 11 kişinin de bulaşıcı hastalık sebebiyle ihraç edildiğini belirtti.

Oğuz, göçle mücadele kapsamında personelin hizmet içi eğitime tabi tutulduğunu ve bu konunun üzerinde sıkı şekilde durmaya devam edeceklerini söyledi.

